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Политика
Госдеп США расширил список иностранных террористических организаций

Госдеп США расширил список иностранных террористических организаций

"Союзные демократические силы" ДР Конго пополнили список террористических организаций Госдепа.
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Государственный департамент США внес экстремистскую группу «Союзные демократические силы» ДР Конго в список иностранных террористических организаций.

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Сообщается, что это было сделано в связи с выявлением связи «Союзных демократических сил» с «Исламским государством*» (ИГ*, ИГИЛ* — запрещенная в России террористическая организация). Лидер организации Ннамди Азикиве был назван «террористом глобального уровня».

Сообщается, что это заявление может послужить поводом для расширения американского присутствия на континенте.

Известно, что в ДР Конго действуют более 122 разных вооруженных формирований, жертвами атак которых регулярно становятся мирные жители. Всего за 2020 год от их рук погибли не менее двух тысяч человек, полагают правозащитники. Чаще всего их целями становятся христиане. Боевики регулярно сжигают их дома, расстреливают, нападают на школы.

Армия страны не справляется с угрозой, которая с каждым месяцем становится все серьезнее. Это привело правительство страны к решению

обратиться за поддержкой к российской «ЧВК Вагнера». По данным СМИ соглашение с российскими специалистами уже подписано в Киншасе

* Организация запрещена на территории РФ

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Фото: Petra Wallner/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Автор: 11 марта 2021, 19:30

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Ми6
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Себя, конечно, не внесли.
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