Умер первый глава МИД Украины

В возрасте 82 лет ушел из жизни первый министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко, передает телеканал "360". Внешнеполитическое ведомство страны он возглавлял с 1990 по 1994 годы, после чего три года был постоянным представителем официального Киева в ООН.
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