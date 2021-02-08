Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Принц из сказки: как выглядел в гробу умерший во время секс-утех Шевчук
Сраженная горем мать рассказала о последних словах покончившего с собой Шаляпина
Артисты рыдают: душераздирающие подробности последних дней жизни Шевчука
Умершего от анального разрыва Шевчука отказались хоронить в России
партнеры
Понедельник
8 февраля
Лента новостей
14:47
Счастливая дочь Валерии появилась с малышом на руках
14:43
Потерявший память Алибасов не может найти туалет
14:41
"По-человечески отреагировала": Пугачева выделила круглую сумму на памятник для Шаинского
14:30
Слег с инфарктом: как Абдулов и Васильева довели режиссера фильма "Самая обаятельная и привлекательная"
14:28
Лазарев пошел вразнос из-за участия в шоу "Танцы со звездами"
14:19
Песков рассказал о высылке трех дипломатов Евросоюза
14:18
В Кремле высказались о тормозящих рост пенсий факторах: Это очевидно
13:56
"Прожила долгую и сложную жизнь": дочь Алферовой выступила с заявлением после смерти знаменитости
13:55
"А кто оператор?": любовницу Ефремова заметили с голыми ляжками на пляже Мальдив
13:35
В Балашихе от огня умерли двое человек
13:30
"Будет триумфальным": появилась информация о возвращении убийцы Ефремова
13:24
Когда в Москве отменят масочный режим: названы вероятные сроки
13:21
"Не вправе судить других людей": Володина врезала Бородиной за унижение малоимущих россиян
13:18
"Слюнтяй, вонючка": Пригожин вылил ушат помоев на Шнурова
13:13
"Становится все меньше": Манукян исхудал после расставания с Бузовой
13:12
В Орске пенсионерку обвинили в убийстве внучки
12:54
"Была на грани": пережившая страшное Макеева заговорила о смерти
12:50
"Попросил оставить в покое": разбитая Цой обнародовала последние слова отца
12:40
В Петербурге машина вылетела в Фонтанку
12:40
"Женщина – огонь!": оголившаяся 56-летняя Распутина возбудила россиян
12:33
Затыкает рот: 18-летнюю дочь Мельниковой из "Улиц разбитых фонарей" сравнили с запуганным зверьком
12:33
Публицист Федута: Лукашенко стал заложником силовиков
12:23
В России цены на электроэнергию побили пятилетный рекорд: в чем причина
12:10
Никас Сафронов заговорил о собственных похоронах
12:08
Погромов, Чморилов и Готовая помогли вору-губератору распилить областной бюджет
11:56
В Свердловской области при падении из окна разбился насмерть ребенок
11:51
Останавливался Чаплин: Джоли приобрела шикарную виллу за неприличную сумму
11:38
"Иссыхаешь, заливаясь слезами": Веник из "Папиных дочек" исхудал из-за сильной боли
11:37
Два москвича попались с наркотиками в Подмосковье
11:34
Друг нанес Темниковой жуткие кровавые раны
11:17
Пенсионерка из Челябинской области стала жертвой черной риелторши
11:17
"Буду упрашивать спасти все": Дружинин взвыл из-за разрыва Папунаишвили
11:00
Шепелев покинул беременную любовницу
10:49
Дарья Мельникова после раздельного отдыха откровенно высказалась о разводе
10:41
"От безысходности": вдова откровенно о тяжелой жизни с Задорновым
10:40
Число заразившихся коронавирусом россиян за сутки выросло почти на 16 тысяч
10:38
На складе в Москве потушили крупный пожар
10:26
"Умерли при холоде и голоде": Пенкин раскрыл страшные данные
10:15
Какие категории россиян получат повышенную пенсию в феврале
10:11
В Подмосковье при пожаре погибли два человека
10:10
"Сил нет": умирает Божена Рынска
10:01
"Вы замужем!": Россияне осудили показавшую грудь Нюшу
09:51
В Екатеринбурге загорелось офисное здание
09:50
"Синяки набиваем": Валерия шокировала признанием об отношениях с Пригожиным
09:18
"Расплакался": Пригожин оказался в инвалидной коляске из-за страшной болезни
09:16
Дюжев внезапно покинул "Танцы со звездами" из-за проблем со здоровьем
09:10
"Осложнения на мозг": Кравец в ужасе от потери памяти у Борисовой
09:02
В Чите из окна больницы выпал ребенок
08:39
Жириновский раскритиковал западных лидеров: Все измельчало
08:29
На Алтае из-за падения снега с крыши погибли люди
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вскрылись подробности любовного треугольника Василия Ланового
Белорусский дипломат призвал чиновников к протесту против Лукашенко: Спрятаться уже не выйдет
Лукашенко заподозрили в подготовке преемника: Лепит из него свою копию
Был 238 килограммов: преобразившийся Фадеев раскрыл доступный способ похудения
Неожиданно всплыли фото полуголой пенсионерки Пугачевой
57-летняя Лолита изменилась до неузнаваемости
Политика

Песков рассказал о высылке трех дипломатов Евросоюза

прочитано 260 раз

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил высылку из России трех дипломатов Евросоюза. Этот шаг следствием действий, предпринятый рядом дипломатических представительств других стран на фоне произошедших в Москве беспорядков, передает RT. Российские власти показали, что подобные действия они терпеть не будут.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 8 февраля 2021, 14:19 Источник: RT ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Публицист Федута: Лукашенко стал заложником силовиков
Жириновский раскритиковал западных лидеров: Все измельчало
Пушков: В США происходит тоталитарная революция
Белорусский дипломат призвал чиновников к протесту против Лукашенко: Спрятаться уже не выйдет

Шоу-бизнес

"Прожила долгую и сложную жизнь": дочь Алферовой выступила с заявлением после смерти знаменитости
"А кто оператор?": любовницу Ефремова заметили с голыми ляжками на пляже Мальдив
"Будет триумфальным": появилась информация о возвращении убийцы Ефремова
"Не вправе судить других людей": Володина врезала Бородиной за унижение малоимущих россиян

Проишествия

Торопился на концерт: известный певец попал в ДТП со смертельным исходом
Полиция спасла жизнь мужчине в центре Москвы
В Москве задержали приезжего по делу о нападении на полицейских 23 января
Изрезанная турком российская модель находится в тяжелом состоянии

Lifestyle

Слег с инфарктом: как Абдулов и Васильева довели режиссера фильма "Самая обаятельная и привлекательная"
Неудачные браки, карьера в США и борьба с раком: непростая судьба актрисы Виктории Федоровой
Одиночество, забвение и смерть в день юбилея: как сложилась жизнь звезды фильма "Летят журавли" Татьяны Самойловой
Как фильм "Офицеры" помирил враждующих Ланового и Юматова: интересные факты о легендарной картине
Шоу-бизнес

"Сил нет": умирает Божена Рынска

Что случилось с журналисткой
Шоу-бизнес

Счастливая дочь Валерии появилась с малышом на руках

Девушка поделилась радостью с поклонниками
Шоу-бизнес

"Слюнтяй, вонючка": Пригожин вылил ушат помоев на Шнурова

Продюсер не постеснялся в выражениях
Шоу-бизнес

Лазарев пошел вразнос из-за участия в шоу "Танцы со звездами"

Артист стал позволять себе "вольности"

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2021 года
Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристка Медведева не сможет работать из-за последствий страшного недуга
Блат или давление тренеров? Почему Белый лебедь Плющенко борется с депрессиями
Медведева и Загитова сошлись после слухов о вражде
Малафеев упек вляпавшуюся в историю со сбытом наркотиков дочь в клинику

Регионы

Обновленный аэропорт Челябинска назвали именем Курчатова
В Подмосковье заболевшим школьникам поставлен предварительный диагноз
Путин и Воробьев открыли транспортную развязку в Химках
Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+