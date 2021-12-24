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Политика
В США угрожают России войной из-за Украины

В США угрожают России войной из-за Украины

Военный эксперт Крис Осборн попробовал напугать нашу страну вероятностью военных действий на два фронта.
прочитано 349 раз

Американский эксперт заявил, что такой вариант развития событий возможен, если начнется конфликт между Россией и Украиной. Он отметил, что у НАТО есть достаточно ресурсов, чтобы поддержать Киев вооруженными силами.

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Сюжеты Диалог с США

По словам Криса Осборна, Москва будет вынуждена отбиваться с двух фронтов: с сухопутных границ и со стороны Черного моря, если оттуда ударит ВМС Соединенных Штатов. Эксперт дерзко заявил, что "у русских обязательно возникнут проблемы".

Американец считает, что у его соотечественников больше преимущества в морской пехоте, передает "Царьград". Он уверен, что ситуация может сложиться очень остро.

Ранее российский лидер Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции высказался об обещаниях западных партнеров не расширять НАТО на восток. глава государства эмоционально заявил, что нашу страну просто обманули. Когда же Россия попыталась напомнить о договоренностях, ей ответили очень резко.

Напомним, недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что республик Соединенные Штаты сделают подобный шаг в Польше. Затем слова белорусского лидера подтвердил глава МИД республики Владимир Макей.

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Фото: U.S. Air Force / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 24 декабря 2021, 15:53 Источник: National Interest ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость927540
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А мы,россияне, тоже не видели документов, которые бы запрещали НАТО развиваться на восток и не давали разрешения выводить войска из Германии. В учебники по истории нужно ввести информацию как руководители страны просрали безопасность СССР.
1

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