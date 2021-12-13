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Политика
Первый в Москве интерактивный проект по муниципальным выборам запущен на сайте политолога Asafov.ru

Первый в Москве интерактивный проект по муниципальным выборам запущен на сайте политолога Asafov.ru

Известный независимый политический обозреватель Александр Асафов опубликовал на сайте Asafov.ru раздел, посвященный действующим составам советов муниципальных образований столицы. Это первый и единственный проект в Москве, объединивший подобную информацию.
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Проект запущен в преддверии муниципальных выборов, которые пройдут в столице в 2022 году. Напомним, в Единый день голосования москвичам предстоит избрать депутатов в 125 муниципальных образованиях столицы – 124 районах и одном городском округе – Троицк.

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"Мы все сегодня привыкли получать информацию быстро, в несколько кликов или поисковых запросов. Я посчитал важным, чтобы информация о муниципальных депутатах Москвы была так же близка. Надеюсь, что карта поможет жителям столицы иметь всю необходимую информацию о своих депутатах. Особенно это важно в преддверии предстоящих выборов", – рассказал автор проекта.

В разделе собрана информация о 1685 муниципальных депутатах по 146 районам Москвы. Проект представляет собой карту районов, каждый из которых окрашен в логике большинства депутатов в совете от той или иной политической партии. Кликнув на район, можно ознакомиться с составом совета: для каждого депутата отведена отдельная страница.

Москвичи могут узнать биографию депутатов, партию, от которой они выдвигались. Также на странице опубликованы контакты, ссылки на страницы в социальных сетях, график и адрес приема жителей. Это сделано для удобства граждан, если возникнет необходимость подать обращение.

Об авторе проекта

Автор проекта Александр Асафов – известный политолог, политический обозреватель радиостанции "Говорит Москва". В апреле нынешнего года победил в "Конкурсе политологов" (номинация "Лучший политический аналитик"), в котором приняли участие более 8 тыс. экспертов.

Проект Asafov.ru "Электоральные процессы простыми словами" появился в 2020 году. Его идея – объяснить суть политических процессов доступным языком, повысить информированность жителей. Ранее в нескольких разделах политолог пояснял суть поправок в Конституцию России, а в 2021 году запустил информационный раздел о ходе выборной кампании в Госдуму VIII созыва в Москве.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Автор: 13 декабря 2021, 17:48 Источник: Asafov.ru ✓ Надежный источник

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