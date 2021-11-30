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Политика

Республиканцы в США заблокировали проект бюджета с санкциями против России


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Все члены Республиканской партии США единогласно выступили против принятия оборонного бюджета государства на 2022 года в сенате. В него были заложены, среди прочего, – расходы на антироссийские санкции.

Из необходимых для утверждения 60 голосов документ получил лишь 45 от сенаторов из числа представителей Демократической партии, тогда как 51 республиканец его отверг. Таким образом, проект бюджета был отклонен. Лидер республиканцев пояснил, что причиной такого решения стало нежелание демократов вносить в бюджет инициативы своих оппонентов, сообщает телеканал "360".

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Автор: 30 ноября 2021, 11:38 Источник: C-Span ✓ Надежный источник

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