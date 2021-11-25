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Политика
Конец демократии: в Европарламенте приравняли к радикалам противников Bellingcat

Конец демократии: в Европарламенте приравняли к радикалам противников Bellingcat

25 ноября Европарламент принял резолюцию, призывающую все страны мира прекратить сотрудничество с "ЧВК Вагнера". Однако по ряду моментов случились разногласия. Например, не все согласны со вкладом расследователей Bellingcat* в расследование по организации.
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За несколько часов до оглашения резолюции советник ЕС по внешней политике Шамс аль-Гонейми начал публиковать в своем Твиттер-аккаунте отчет о ходе рассмотрения.

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По его словам, 581 депутат проголосовал за то, чтобы в финальном тексте резолюции фигурировала фраза "задокументированы независимыми организациями, такими как Bellingcat" в части, касающейся обвинений в адрес "ЧВК Вагнера". Более того, предложение не использовать данную формулировку Аль-Гонейми охарактеризовал как "ультраправую поправку".

Фото: пресс-служба

Элиот Хиггинс, глава Bellingcat, немедленно поддержал Аль-Гонейми репостом – а также не смог удержаться от "экспертного" комментария:

"Европейские правые снова подыгрывают интересам Путина. Россия вполне обоснованно обеспокоена тем, что работа Bellingcat цитируется и передается в международные органы. Меньше всего они хотят, чтобы члены этих органов прислушивались к тому, что мы говорим".

Фото: пресс-служба

Однако этим дело не ограничилось.

Мало того, что всех депутатов Европарламента, которые решили не считать Bellingcat легитимным, независимым или хотя бы достоверным источником информации, признали ультраправыми и ультралевыми сторонниками Владимира Путина. Так еще и в комментариях под сообщением Шамса аль-Гомейни отметились пользователи, требующие назвать и распространить имена "ультраправы" депутатов Европарламента.

Фото: пресс-служба

Запрос тут же был удовлетворен самим Аль-Гомейни, который добросовестно пометил красным цветом 68 "ультраправых" и 8 "ультралевых" депутатов Европарламента, а зеленым – тех, кто поддержал Bellingcat.

"Расстрельный" список мгновенно появился на странице Элиота Хиггинса, заявившего, что указанные лица защищают Путина от Bellingcat.

Фото: пресс-служба

"Экспертные оценки" главы независимой журналистской организации в считанные минуты оказывались на странице одного из советников ЕС – в тот момент, когда итоговое заседание еще продолжалось.

Параллельно с публикацией резолюции по "ЧВК Вагнера" в социальных сетях и некоторых СМИ стали публиковать список депутатов, позволивших усомниться в расследовательских способностях Bellingcat.

О каких-либо "санкциях" в адрес депутатов Элиот Хиггинс или его партнеры из Европарламента не высказывались. Пока что.

*Организация признана иностранным агентом на территории РФ

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Фото: Michael Kappeler / dpa / www.globallookpress.com
Автор: 25 ноября 2021, 21:01

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