Появление военно-учебной миссии Евросоюза на Украине может стать "ударом в спину" для России. Такое мнение выразил военный эксперт Олег Жданов.



Политические взаимоотношения России и Украины остаются достаточно напряженными. Периодически в Незалежной принимают решения, которые могут лишь усугубить ситуацию.

Не последнюю роль в этом играют европейские страны, взаимодействующие с Киевом по тем или иным вопросам. Военный эксперт Олег Жданов выразил мнение о том, что возникновение военно-учебной миссии Евросоюза на Украине может стать "ударом в спину" для России.

Дело в том, что наращивание военной мощи Незалежной существенным образом сокращает возможности Москвы склонять Киев к подписанию Минских соглашений.

Жданов подчеркнул, что одной из геополитических задач российского президента на текущий момент является решение этого вопроса. Эксперт убежден, что выполнение Минских соглашений способно привести к изменению баланса сил в Восточной Европе.

Стоит отметить, что в Киеве уклонение от выполнения договоренностей с Россией многие деятели называют верным шагом и даже достижением. В Москве преимущество имеет противоположный взгляд на данную тему. Так, к примеру, в России было озвучено заявление о том, что выход Незалежной из "Минска" может спровоцировать конфликт, ведущий ко внешнеполитической дестабилизации.