Боня и Бородина устроили разборки на сцене

Конфликт между Бородиной и Боней длится уже давно. На этот раз перепилка произошла на сцене.

На днях Виктория Боня прилетела в Москву, где выиграла премию "Лучший развивающийся проект для женщин-2021". По невероятной случайности, приз телеведущей вручать доверили Ксении Бородиной. Было видно, что ей не особо приятно стоять с экс-участницей "Дома-2" на одной сцене.

Дело в том, что уже давно между девушками происходят конфликты. Они давно не общаются, а лишь говорят неприятные слова в сторону друг друга. Часто они пишут гадости в своих аккаунтах в "Инстаграме".

Когда коллега Ксении Собчак взяла на сцене все в свои руки и начала говорить про подарки которые выиграл ее оппонент. Ее речь оказалось очень сухой и короткой. Бородина постаралась побыстрее прогнать Боню.

"Непрофессионализм ведущих", "Как они на вас дышат", "После такого нельзя больше приглашать этих людей в качестве ведущих", "Бородиной поучиться надо", "Спасибо Бородиной и второй девушке, они настолько подчеркнули тебя своим поведением", – написали комментаторы.

Многие решили, что такое странное поседение экс-супруги Курбана Омарова было вызвано ее завистью. Курс Бони, действительно, получился достойным. Многим даже и не снится сделать свою работу настолько качественно.