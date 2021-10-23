Боня и Бородина устроили разборки на сцене

На днях Виктория Боня прилетела в Москву, где выиграла премию "Лучший развивающийся проект для женщин-2021". По невероятной случайности, приз телеведущей вручать доверили Ксении Бородиной. Было видно, что ей не особо приятно стоять с экс-участницей "Дома-2" на одной сцене.
Дело в том, что уже давно между девушками происходят конфликты. Они давно не общаются, а лишь говорят неприятные слова в сторону друг друга. Часто они пишут гадости в своих аккаунтах в "Инстаграме".
Когда коллега Ксении Собчак взяла на сцене все в свои руки и начала говорить про подарки которые выиграл ее оппонент. Ее речь оказалось очень сухой и короткой. Бородина постаралась побыстрее прогнать Боню.
"Непрофессионализм ведущих", "Как они на вас дышат", "После такого нельзя больше приглашать этих людей в качестве ведущих", "Бородиной поучиться надо", "Спасибо Бородиной и второй девушке, они настолько подчеркнули тебя своим поведением", – написали комментаторы.
Многие решили, что такое странное поседение экс-супруги Курбана Омарова было вызвано ее завистью. Курс Бони, действительно, получился достойным. Многим даже и не снится сделать свою работу настолько качественно.
Популярные темы форума
Я презираю российский шоу-бизнес
А вы бы в космос полетели?
Давайте поговорим об изменах
Тейпирование лица от морщин
Как перестать жрать на ночь?
Натке уже третий раз 90 лет?
Жена стала пропадать по ночам
Письмо папе
Какой подарок сделать бабушке?
как признаться в чувствах?