Как миллиардер Джордж Сорос разрушает государства

Миллиардер Джордж Сорос – весьма влиятельный инвестор и банкир, который якобы выступает за развитие демократии в странах. Он обогащается за счет разоренных государств. О том, как один из самых могущественных игроков мировой закулисы проворачивает свои схемы и устанавливает новый порядок на планете, рассказали в программе "ЧП. Расследование" на канале НТВ.

Джордж Сорос и сам не скрывает, что вмешивается во внутреннюю политику стран. Называя себя филантропом, финансист спонсирует организации, которые разделяют его цель – разваливают неугодный режим в том или ином государстве. Он продвигает сомнительные ценности, провоцирует гражданские войны. Есть множество примеров: "бульдозерная революция" в Югославии, "революция роз" в Грузии, "тюльпановая революция" в Киргизии, "оранжевая революция" и Евромайдан на Украине...

Фонды Сороса открыты по всему миру. Организация каждый год тратит примерно 400 миллионов долларов якобы на поддержку демократии. Деньги получают, как правило, оппозиционно настроенные силы, которые после щедрого спонсирования становятся весьма преданными своему "хозяину". Самым лакомым куском для финансиста остается Россия – единственная страна, которую вот уже 30 лет ему не удается уничтожить.

В 2015 году грандиозные планы Сороса на самую большую страну в мире рухнули. Тогда Генпрокуратура признала структуры миллиардера нежелательными. Организации, которые получали финансовую поддержку от влиятельного банкира, были признаны иностранными агентами. Однако он продолжает искать лазейки и дестабилизировать ситуацию в России. Например, в новом расследовании на канале НТВ рассказали о связи финансиста с блогером Алексеем Навальным.

Циничности Сорос научился еще в детстве. Будучи подростком, он во время Второй мировой войны помогал нацистам описывать изъятое у евреев имущество в оккупированной немцами Венгрии. Банкир когда-то признался, что это было счастливейшей порой в его жизни.

К слову, тогда же отец Сороса Тивадар Шварц сколотил свое состояние на подделке документов. Он брал деньги с евреев, которые хотели спастись от нацистов. За новые паспорта отцу будущего миллиардера платили даже родственники и близкие друзья.

Сейчас Джорджу Соросу 91 год, а значит, скоро миллиардер уйдет на покой. Однако его структуры, очевидно, продолжат насаждать так называемую демократию по всему миру, влияя на внутренние дела тех или иных стран. Уже сейчас три места в правлении организации миллиардера занимают его дочь и двое сыновей.