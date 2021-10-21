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Политика

В Госдуме назвали главных ответственных за распад СССР

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Развал СССР был выгоден первому президенту России Борису Ельцину. Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы России по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков.

По мнению Синельщикова, таким образом Ельцин отомстил советским народу и власти, поскольку был обижен. Кроме того, депутат считает, что бывший глава государства хотел хотел "чувствовать себя царем". Парламентарий добавил, к распаду Советского Союза также причастны бесталанные руководители из числа коммунистов, сообщает "Радио 1".

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Автор: 21 октября 2021, 21:14 Источник: "Радио 1" ✓ Надежный источник

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