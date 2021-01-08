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"Беларусь вымрет": экономист Делягин предсказал демографическую катастрофу после ухода Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Разгул коронавируса и наступление холодов практически свели протесты в Белоруссии на нет. Это позволило действующему режиму выиграть для себя немного времени.
прочитано 1957 раз

Однако специалисты считают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко всё равно будет вынужден покинуть пост в обозримом будущем. Аналитики напоминают, что спрос на перемены среди граждан никуда не исчез.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Эксперт в области континентальной интеграции Алексей Дзермант считает, что события в Белоруссии могут пойти по украинскому или молдавскому сценарию. По словам аналитика, это подразумевает подкуп политиков и партий и постоянным беспорядкам в парламенте.

Известный российский экономист Михаил Делягин, в свою очередь, прочит стране ещё более мрачное будущее. Специалист уверен, что Александр Лукашенко уйдёт из власти через год, но после этого жизнь в Белоруссии отнюдь не станет лучше. Делягин пояснил, что в случае усиления влияния экологических активистов в Европе Минск рискует потерять один из основных источников дохода – транзит нефти и газа из России в страны Евросоюза.

По мнению экономиста, Светлана Тихановская – далеко не худший претендент на пост Лукашенко. Эксперт считает, что к власти может прийти "либеральный отморозок", после чего Белоруссия "вымрет". Делягин прогнозирует, что при таком раскладе в течение пяти лет половина населения страны уедут за рубеж, а государство будет разграблено.


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Автор: 8 января 2021, 13:51 Источник: Udf.by ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость
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Гость
Вымрут такие дэбилилы предсказуны политуны,а Беларусь будет процветать!
Твои каракули ещё раз доказывают, что Делягин прав.
В Европе нет свободных мест, Украина это доказала. Будет территория, за которую и спорить не захочет. Молдавия 2
Гость
Ответить
Вымрут такие дэбилилы предсказуны политуны,а Беларусь будет процветать!
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