Политолог объяснил провал незаконных акций в Сибири и на Дальнем Востоке

На несанкционированные митинги в Сибири и на Дальнем Востоке вышло ничтожно малое количество людей. Член Общественной палаты России, директор Института проблем демократии Максим Григорьев считает, что ставка блогера Алексея Навального на создание сетки штабов по всей стране себя не оправдала.



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