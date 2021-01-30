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Политика
В СПЧ заявили об

В СПЧ заявили об "информационной атаке" западных IT-платформ на российских детей

Фото: Annette Riedl/dpa/ www.globallookpress.com
В социальных сетях и на популярных интернет-платформах продолжается агитация к участию в несогласованных акциях протеста в России. При этом администрации сайтов не выполняют требования российских властей по удалению противоправного контента.
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Некоторые из публикаций содержали призывы к несовершеннолетним, из-за чего теперь руководству "ВКонтакте", "Инстаграма", "Фейсбука", "ТикТока", "Одноклассников" и "ютуба" грозят крупные штрафы. Представителей администраций соцсетей потребовали явиться в надзорное ведомство для разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях.

Член совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов считает, что распространение призывов к несовершеннолетним является "беспрецедентной информационной атакой" на российских детей. По словам Ашманова, сайты намеренно "подсовывают" российской молодежи противоправный контент.

Представитель СПЧ отметил, что западные информационные ресурсы практически не имеют представительств в России, не платят в ней налоги и не подчиняются её юрисдикции. Он выразил уверенность, что они и дальше будут игнорировать российское законодательство, но не из собственных побуждений, а потому, что за ними стоит правительство США, которое использует интернет-платформы как инструмент навязывания идеологии.

Игорь Ашманов убеждён, что руководство соцсетей не пойдёт на уступки, поэтому российским властям необходимо самостоятельно принять ответные меры.


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Автор: 30 января 2021, 18:31 Источник: Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека ✓ Надежный источник

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