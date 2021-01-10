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Политика
Байдена заподозрили в подготовке мощного наступления на Россию

Байдена заподозрили в подготовке мощного наступления на Россию

Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Американская элита привела к власти демократа Джо Байдена для проведения жесткой антироссийской политики. Такое мнение высказал депутат Госдумы Евгений Федоров.
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По его мнению, Байдена фактически назначили президентом. Реальное руководство США осуществляют 20 человек – представители семейств Морганов, Рокфеллеров и других влиятельных фамилий, заявил Федоров.

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Парламентарий считает, что уходящий президент Соединенных Штатов тоже был ставленником крупного капитала. "Выполнил свои задачи, но увлекся, и они его меняют также планово на Байдена", – полагает депутат.

Задачей нового главы Белого дома будет мощное наступление на Россию, предупредил Федоров. "Им нужен президент, который не капитулирует на быстрых основаниях и мгновенно, как, они считают, капитулировал Кеннеди во время Карибского кризиса", – сказал парламентарий в эфире ютуб-канала "Национальный курс".

В ходе предвыборной кампании Байден назвал Россию главной угрозой для США. Он обвинил Москву в разрушении системы безопасности и союзов Вашингтона.

На днях в пресс-службе избранного президента США заявили о восстановлении должности директора по делам с Россией. Ее займет Андреа Кендалл-Тэйлор – бывший старший офицер разведки.

Напомним, что опрошенные "Дни.ру" аналитики сомневаются, что при Джо Байдене произойдет потепление в российско-американских отношениях. Эксперты прогнозируют усиление давления Вашингтона на Москву.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Подсчет голосов затянулся на несколько дней. 7 ноября Байден объявил о победе. Трамп не признал поражение и обвинил оппонентов в фальсификациях, но пообещал мирно передать власть.

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Автор: 10 января 2021, 10:29 Источник: Ютуб-канал "Национальный курс" ✓ Надежный источник
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