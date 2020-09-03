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Политика
Эксперт назвал один из итогов выборов в сентябре

Эксперт назвал один из итогов выборов в сентябре

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Доцент МГУ имени Ломоносова Григорий Казанков озвучил один из возможных итогов выборов в сентябре 2020 года. По его словам, в некоторых законодательных органах страны может вырасти число представленных фракций.
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В 2020 году единый день голосования выпадает на 13 сентября. В ходе обсуждения предстоящих выборов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) доцент МГУ имени Ломоносова Григорий Казанков поделился своими соображениями.

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Он отметил, что во всех законодательных органах разных субъектов России, куда будут проводиться выборы, окажется больше партий чем обычно. Число представленных политических объединений, по мнению эксперта, будет от пяти и выше.

"Это будет самое важное новшество, которое принесет предстоящий единый день голосования", – уверен Григорий Казанков. Он добавило, что в том случае, если ситуация на российской политической арене не претерпит каких-либо кардинальных изменений, то и в состав следующего созыва Госдумы войдет больше четырех фракций.

"Есть огромное количество людей, которых четыре существующие парламентские партии абсолютно никаким образом не удовлетворяют", – объяснил эксперт. При этом Григорий Казанков подчеркнул, что новые партии скорее всего отберут места не у "Единой России", а у представителей парламентской оппозиции.

Директор центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин согласился с такой оценкой. По его словам, КПРФ рискует сдать позиции из-за таких конкурентов как "За правду", КПСС, "Коммунисты России" и партия "Родина". "Справедливой России", в свою очередь, угрожают и Партия пенсионеров, и "Новые люди".

Президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко подчеркнул, что партийная система нуждается в обновлении. Однако полностью списывать со счетов "старичков" он бы не стал. Хуже всего, по его словам, дела обстоят у "Справедливой России", однако другие партии еще могут побороться за доверие избирателей.

Автор: 3 сентября 2020, 19:58 Источник: ТАСС ✓ Надежный источник

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