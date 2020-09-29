В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину, передает "Царьград". В Кремле раскрыли подробности переговоров двух политиков. В центре обсуждения оказалась ситуация в Нагорном Карабахе. Российский лидер выразил озабоченность происходящими в регионе событиями и обратил внимание на необходимости прекращения огня.