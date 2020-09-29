В США умер эмир Кувейта

В США в возрасте 91 года ушел из жизни эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, передает сайт VSE42.RU. Летом 2020 года он улетел в американскую клинику для лечения. Сообщается, что перед кончиной монарху успели провести операцию по удалению двух опухолей.
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