В США умер эмир Кувейта

В США в возрасте 91 года ушел из жизни эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, передает сайт VSE42.RU. Летом 2020 года он улетел в американскую клинику для лечения. Сообщается, что перед кончиной монарху успели провести операцию по удалению двух опухолей.