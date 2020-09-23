Обама попросил всех американцев написать ему SMS-сообщения на телефон

Бывший президент США Барак Обама опубликовал в своем "Твиттере" необычное обращение к американцам. Он попросил жителей страны написать ему SMS-сообщения на телефон.
В своей публикации он разместил номер, призвав граждан написать ему текст с рассказами о своей жизни, мыслях и о том, как они планируют голосовать на грядущих выборах. Он пообещал, что сам тоже будет периодически выходить на связь и делиться со всеми своими мыслями, сообщает RT.
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