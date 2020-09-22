Жириновский высказался о распаде США

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о том, что через 15-20 лет США могут прекратить свое существование. "Это будет подарок, когда объявят, что исчезло, расформировано государство США", – цитирует РИА ФАН политика. Он отметил, что ждет такого послания к своему столетию.
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