Александр Лукашенко освободил от должности посла Белоруссии в Латвии. Белорусский президент также лишил его дипломатического ранга.
По данным СМИ, это было сделано в связи с тем, что лидер страны был недоволен работой чиновника. Другие подробности произошедшего на данный момент не приводятся.
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