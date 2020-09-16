Александр Лукашенко освободил от должности посла Белоруссии в Латвии. Белорусский президент также лишил его дипломатического ранга.

По данным СМИ, это было сделано в связи с тем, что лидер страны был недоволен работой чиновника. Другие подробности произошедшего на данный момент не приводятся.