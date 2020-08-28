Японский премьер-министр объявил об отставке в связи с состоянием здоровья

В политической жизни Японии грядут серьезные изменения. Стало известно, что премьер-министр Синдзо Абэ покидает должность.
По данным "Экспресс газеты", решение политика связно с ухудшением состояния здоровья. Абэ занимал пост премьера на протяжении восьми лет, напоминает "Царьград".
Популярные темы форума
Перемирие с Джунглионой
Почему мужчинам нравятся гулящие???
Вопрос к дамам..... Серьозный
Асмус- стремная порноактриса
Как влюбить мужчину
Вы бы снялись в фильме для взрослых?
Безработица в стране.
Хочу папика
Подскажите пожалуйста что мне делать, только без сарказма,у меня очень сложная ситуация.
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.