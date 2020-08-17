"А если мы найдем их детей?": глава МВД Белоруссии пригрозил протестующим "беспределом"

По крайней мере, так считает министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев. Еще недавно извинявшийся за действия подопечных глава МВД назвал действия демонстрантов "беспределом" и пообещал симметричный ответ.
Караев заявил, что участники акций терроризируют сотрудников ОМОНа телефонными звонками. По его словам, митингующие добрались до жен и детей членов особых отрядов милиции. Министр "сдерживается", чтобы не отдать радикальные распоряжения силовикам.
Он не пояснил, что намерены предпринять в ведомстве, но сделал протестующим недвусмысленный намек. "А если мы найдем их детей и жен, что будет?" – спросил Караев.
Глава МВД уверен, что силовикам следовало пресекать даже мирные акции, поскольку те "переросли в побоище". Он добавил, что правоохранители выступают за мир.
Напомним, что в ходе протестов в Белоруссии сотрудники ОМОНа и правоохранительных органов неоднократно избивали и применяли другие виды насилия к участникам акций. В ход шли дубинки, светошумовые гранаты и даже пули. Многие демонстранты получили травмы, один из них погиб.
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