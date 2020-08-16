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"Это будет начало вашего конца": истеричные заявления Лукашенко перед митингующими

Александр Лукашенко. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Спустя несколько дней протестов глава белорусского государства неожиданно вышел к людям. На глазах у многочисленной толпы лидер не сдержал эмоций.
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Правда, выступил Александр Лукашенко не перед протестующими против его режима гражданами, а перед участниками митинга в свою поддержку, который прошел в воскресенье в Минске. В телеграм-каналах сообщают, что ради этого мероприятия людей привозили в столицу со всей страны целыми автобусами.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

То, что произнес на демонстрации "Батька", способно повергнуть в оторопь или, по крайней мере, в глубокое недоумение. В частности, президент заявил, что в случае проведения новых выборов белорусы исчезнут как нация, а государство погибнет. Кроме того, Лукашенко заявил, что в 15 минутах пути от белорусских границ собрались войска НАТО, в том числе – военная техника и авиация.

Тем не менее, Александр Лукашенко заверил публику, что готов пойти на любые реформы. Но тут же дал понять, что верить ему не стоит: по словам политика, граждане заслужили того, чтобы он встал перед ними на колени. Однако этого собравшиеся так и не дождались.

Следующей громкой репликой глава государства явно дал понять, что беспокоится за свою жизнь. Поэтому поспешил предупредить, что смерть главы государства обернется для народа тяжелыми последствиями.

"Загубите первого президента – это будет начало вашего конца", – сказал Лукашенко, добавив, что не позволит "отдать страну" даже будучи мертвым.

Не обошлось и без отдающих расизмом высказываний. По словам "Батьки", Белоруссию без его режима ждут солдаты НАТО, "чернокожие, желторотые и белобрысые". Как выяснилось, Александр Лукашенко всерьез опасается, что они "оденут белорусов в лапти" и будут бить их плетью.

Одним из самых резонансных стало заявление белорусского вождя о тех, кто вышел на улицы против него. Он окрестил их "всякой дрянью" и пригрозил, что в случае своего ухода с поста народ будет нищим.

"Будете ходить с протянутой рукой и просить кусок хлеба", – предрек президент.

Автор: 16 августа 2020, 18:04 Источник: БелТА ✓ Надежный источник

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