Малькевич: Ливийский народ объединился из-за внешнего врага в лице Турции

Коронавирус в России Санкции Конституция Крым Парад Победы

Топ новостей

Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Индексация выплат работающим пенсионерам с 1 июля: озвучены подробности законопроекта
"Ты откуда такая красивая?": Рудковская показала забавное видео с сыном
партнеры
Среда
8 июля
Лента новостей
18:47
"Там и оставайся": Ксению Собчак отправили в гроб
18:47
Звезда сериала "Деффчонки" впервые стала мамой
18:17
"Я боялась не оргий и пьянок": почему Лолита запретила дочери ехать на дачу с подружками
18:17
Тимошенко завила об обмане на президентских выборах в Украине
18:15
В Подмосковье подросток неудачно прыгнул в воду и сломал шею
18:01
Сын подал в суд на "отравителей" Алибасова
17:52
"Она создавала праздник": мать поведала о характере Жанны Фриске
17:49
Деликатесное меню: 5 рецептов блюд из мидий
17:15
Гороскоп на сегодня, 9 июля 2020 года
17:15
Ефремова могут выпустить из-под стражи прямо в зале суда
17:12
Филиппа Киркорова поймали на краже в сингапурском аэропорту
17:11
По стопам Волочковой: полицейские задержали плюнувшего на карантин Джигурду
17:11
Эксперт высказался о нападках Украины на Россию: Ждет судьба Грузии
16:59
"Простила ли я? Нет": Самойлова впервые объяснила решение не разводиться с Джиганом
16:43
Появилась информация о возможном открытии кинотеатров в Москве с 1 августа
16:42
Звезда "Дома-2" Суханова показала фото новорожденной дочери
16:35
Орлова почтила память Фриске в день ее рождения
16:34
Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства
16:20
"В тяжелом состоянии": устроивший смертельное ДТП Ефремов потерял голос
16:10
"Достала развеселая семейка": Мария Шукшина ушла с головой в религию
16:10
Обнаженная Анна Нетребко прикрылась одними лишь цветами
16:08
Экологи, ученые и специалисты поставили точку в вопросе ОГФУ
15:48
Авербух-старший благословил сына на роман с молоденькой актрисой
15:39
Победили рак: Сенчукова и Рыбин шокировали поклонников
15:39
Дмитрий Певцов почтил память погибшего сына
15:34
В Москве девушка дала отпор грабителю стаканчиком с кофе
15:32
Врач рассказала о влиянии коронавируса на память
15:27
Дума приняла законопроекты по поддержке экономики и туризма
15:08
Роскошная леди: младшая дочь стала копией Хворостовского
15:02
Вдовец Глаголевой задолжал коллеге более 50 миллионов
15:00
Сверкнувший кольцом Киркоров объявил о пополнении
14:40
"Это второе дыхание": Татьяна Арнтгольц совсем скоро выйдет замуж
14:35
В Думе подготовят обзор по не выполненным в срок поручениям президента
14:30
В воды Дании вошла способная построить "Северный поток – 2" баржа
14:26
"Ужас": заросшего Добронравова перестали узнавать
14:06
Катерина Шпица воссоединилась с бывшем мужем ради сына
13:55
Фриске перед смертью не хотела видеться с Шепелевым
13:54
Брухунова после угроз ответила на вопрос о ребенке от престарелого Петросяна
13:41
Иван Телегин прячет баснословные деньги от Пелагеи
13:22
Стало известно о состоянии попавшей в страшную аварию киргизской звезды
13:16
В ЯНАО нашли мертвой двухлетнюю девочку
13:14
Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян
13:07
Настя Ивлеева устроила стрельбу на семейном празднике
12:41
"Навсегда в наших сердцах": Жасмин рассказала о смерти близкого
12:41
Фигуристка Бережная об отношениях с отцом своих детей: Не приехал на день рождения дочери
12:39
Нежное видео с красавицей-дочкой Марины Зудиной попало в Сеть
12:32
Цымбалюк-Романовская объяснила отказ Джигарханяна от похорон
12:22
Российских чиновников будут штрафовать за хамство
12:06
Обрушение стены жилого дома под Москвой попало на видео
11:45
Бушующая пандемия: в России за сутки коронавирус сразил 6 562 человека
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Журналисты предсказали итоги президентских выборов в Белоруссии
Цымбалюк-Романовская назвала главного "заказчика" смертей Норкиной и Заграевского
Ксению Собчак поймали на глупой ошибке
Собчак задержали в центре Москвы во время съемок
"Достала развеселая семейка": Мария Шукшина ушла с головой в религию
Проверить на вменяемость: бывшую жену Ромы Жукова направят на психиатрическую экспертизу
Политика
Малькевич: Ливийский народ объединился из-за внешнего врага в лице Турции

Малькевич: Ливийский народ объединился из-за внешнего врага в лице Турции

Халифа Хафтар. Фото: Julien Mattia/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Бездействие мирового сообщества ничем не помогает политическому урегулированию внутренних проблем Ливии. Тем временем ливийский народ объединился под натиском внешнего врага – Турции. Граждане страны на стороне фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара, борющегося против турецкой военной интервенции и терроризма.
прочитано 114 раз

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей в мае текущего года провели опрос общественного мнения, беседуя по телефону с гражданами Ливии. Выяснилось, что ливийцы выступают против турецкого вторжения в свою страну, не хотят видеть чужие войска, в том числе миротворцев ООН и НАТО, не говоря уже про бойцов ЧВК SADAT, и наемников из САР, переправленных Анкарой в Ливию. Результаты исследования опубликованы в докладе "ФЗНЦ: ливийцы видят в Турции страну-агрессора".

ПО ТЕМЕ

ВВС Объединенных Арабских Эмиратов нанесли авиаудары по ливийской авиабазе Аль-Ватыя

Салех назвал "Каирскую декларацию" единственным способом урегулировать кризис в Ливии

Кризис в Ливии начался не внутри государства, а пришел из-за его границ. Точно такой же сценарий уничтожения существует и для РФ, отметил президент ФЗНЦ Александр Малькевич. По его словам, проблемы Ливии начались в 2011 году, когда под прикрытием демократизации был осуществлен развал страны. У власти в государстве оказались бандиты, Запад годами выкачивает из страны природные ресурсы. Некогда богатая Ливия превратилась в нищую страну, где царят хаос и беззаконие.

В Ливии накопилось много внутренних противоречий, однако народ смог сплотиться под натиском внешнего врага и стать объединенной нацией, готовой противодействовать Турции, вторгшейся в государство, с которым она не имеет общих границ. Ливийцы поняли, что фельдмаршал ЛНА Хафтар встал во главе борьбы против вражеской интервенции.

В СМИ, подконтрольных Турции, Западу и Правительству национального согласия (ПНС), ситуацию искажают и пишут неправдоподобные материалы о деятельности ЛНА. Журналисты распространяют фейки, что войска Хафтара якобы отступают и сдают позиции. Но люди все равно понимают, что ЛНА совершила правильный поступок, отойдя от Триполи и уберегая мирное населения от опасности попасть под обстрел. Ливийцы за это очень благодарны ЛНА, ведь если бы не этот маневр, город был бы в руинах. Многие бы погибли или лишились крова.

Фото: Amru Salahuddien/dpa/www.globallookpress.com

Малькевич заявил, что ФЗНЦ готовит новые доклады о ситуации в Ливии и надеется привлечь внимание мирового сообщества к проблемам страны, заключающиеся не только в турецкой интервенции.

"Мало того, что Ливию фактически за девять лет изнасиловали и разрушили, теперь еще Турция реализует на ее территории военную интервенцию. Это попытка оккупации целого государства со стороны третьего игрока на глазах у всех, когда люди против этого выступают в едином порыве. Разве не наглость?" – поинтересовался глава ФЗНЦ.

Малькевич подчеркнул, что Турция решилась на военное вторжение под носом у ООН, ощущая собственную безнаказанность. Реджеп Тайип Эрдоган правильно оценил ситуацию – против его действий не выступают ни ООН, ни союзники по НАТО. Против оккупации только ливийцы, но их мнение Запад и Турцию не волнует.

"Турцию ливийцы ненавидят, называют агрессором и очень странно, что международное сообщество не в состоянии внятно сформулировать позицию в отношении происходящего на территории африканской страны беспредела", – заключил Александр Малькевич.

Автор: 8 июля 2020, 18:40

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Захарова заявила о разрушении понятий свободы слова и СМИ в США
Скандал с Порошенко: экс-президента обвинили в поздравлении Путина с Днем России
Порошенко рассказал об оказавшейся на грани катастрофы армии Украины
Журналисты предсказали итоги президентских выборов в Белоруссии

Шоу-бизнес

"Я боялась не оргий и пьянок": почему Лолита запретила дочери ехать на дачу с подружками
Сын подал в суд на "отравителей" Алибасова
"Она создавала праздник": мать поведала о характере Жанны Фриске
Ефремова могут выпустить из-под стражи прямо в зале суда

Проишествия

Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Родители не приехали проститься с разбившейся на байке 18-летней блогершей

Lifestyle

Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская объяснила отказ Джигарханяна от похорон

Пианистка поделилась откровениями
Шоу-бизнес

"Навсегда в наших сердцах": Жасмин рассказала о смерти близкого

В семью артистки пришла беда
Шоу-бизнес

"Ужас": заросшего Добронравова перестали узнавать

Актер отрастил бороду
Шоу-бизнес

Иван Телегин прячет баснословные деньги от Пелагеи

Развод принимает скандальный оборот

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 8 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 7 июля 2020 года
Парад планет и затмения: мир никогда не будет прежним

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристка Бережная об отношениях с отцом своих детей: Не приехал на день рождения дочери
Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове
Татьяна Тарасова обратилась к потерявшему отца Хабибу Нурмагомедову

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+