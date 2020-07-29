"Людей пригласили под какую-то задачу": журналист назвал задержание наемников под Минском провокацией

Журналист Александр Медведев считает, что история с задержанием наемников в Белоруссии является провокацией. Эксперт заявил, что профессионально обученные люди не будут подставлять себя, передвигаясь большой группой.
Медведев полагает, что бойцов пригласили в Белоруссию для осуществления какой-либо задачи, а потом показательно задержали. Напомним, белорусские СМИ сообщили о том, что у Минска были задержаны российские наемники, которые прибыли в страну якобы для дестабилизации политической обстановки.
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