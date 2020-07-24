Саркози высказался о Путине в мемуарах: Всегда держит слово

Бывший президент Франции Николя Саркози выпустил в пятницу, 24 июля, книгу воспоминаний "Время бурь". В мемуарах политик рассказал о своем отношении к лидеру России Владимиру Путину.

У Николя Саркози остались положительные впечатления от общения с российским президентом. Бывший глава Франции назвал коллегу вежливым и улыбчивым. По его словам, Владимир Путин верен своим убеждениям, он может изменить свою позицию, только если услышит серьезные аргументы.

"Он всегда держит данное им слово", – отметил французский политик. Российский лидер не принимает двойные стандарты, особенно в общении с с журналистами. С Путиным нельзя быть любезным при личной беседе, а затем критиковать за спиной. Также никто не сможет заставить его сделать что-либо.

Президент России знает, что у каждого политика есть красная черта, которую он не может перейти. Оппоненты, в свою очередь, тоже должны уважать интересы Владимира Путина и понимать, что есть границы, которые он не перейдет.

Ранее французская газета Le Figaro раскрыла секрет успеха российского лидера. Журналисты заявили, что Владимиру Путину удалось добиться больших успехов во внешней политике благодаря хорошему знанию географии и культуры других стран.