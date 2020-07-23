В Кремле раскрыли содержание разговора Путина с Трампом

Президент России Владимир Путин 23 июля провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, передает "Царьград". В Кремле отметили, что беседа лидеров двух стран была конструктивной.
В пресс-службе президента раскрыли содержание разговора. В частности, обсуждались стратегическая стабильность и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, а также самый широкий круг проблем международной безопасности.
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