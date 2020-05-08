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Политика

Стала известна дата выборов президента Белоруссии

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Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа. Об этом сообщает "БелТА" со ссылкой на председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко.

По его словам, депутатам предстоит серьезная организационно-политическая работа в избирательных кругах и парламенте. Андрейченко отметил, что выборы должны пройти демократично и в соответствии с Конституцией.

Ранее руководитель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина предложила 9 августа в качестве наиболее оптимальной даты проведения выборов главы страны. Депутаты поддержали эту инициативу, передает "Вечерняя Москва".

Автор: 8 мая 2020, 10:54 Источник: БелТА ✓ Надежный источник

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