В ЛНА предоставили доказательства турецкой интервенции в Ливию

Коронавирус в России Санкции Коронавирус в Москве Крым Парад Победы

Топ новостей

"Я поговорила с Костей": певица объявила об уходе от Меладзе
Обнародованы сроки снятия карантина в Москве
Повзрослевшая Полищук из "Сватов" превратилась в настоящую красавицу
Полину Гагарину попросили больше не петь
Беременная Собчак испугалась остаться одна
партнеры
Четверг
21 мая
Лента новостей
20:51
Вседозволенность: тенденции семейного воспитания
20:36
Рудковская заставила Плющенко умолять о прощении
20:26
Известный политик назвал роковую ошибку Лукашенко в отношениях с Россией
20:23
СМИ сообщили о госпитализации Рамзана Кадырова с подозрением на COVID-19
20:07
Энистон вскипела из-за новой пассии Питта
19:57
Гагарина прервала молчание после новости о разводе: В легкой депрессии
19:49
Собянин объявил о первом этапе снятия ограничений из-за COVID-19 в Москве
19:49
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:26
"Разговор закончен!": жена Эмина Агаларова впервые о расставании
19:04
Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая 2020 года
19:03
Путин отложил призыв в армию из-за коронавируса
18:26
Врач заявила о вреде алкоголя при коронавирусе
18:18
Гороскоп на сегодня, 22 мая 2020 года
18:15
Недавно ставшая матерью Кравец захотела другого ребенка
18:03
"Была дана команда идти до конца": покалеченный бывший муж Милявской заговорил
18:03
Тоскующий по дому принц Гарри нашел замену отцу
17:57
"Просто ужас": пожилую Клару Новикову попросили снять "парашюты"
17:55
Отдавшую судьбу ребенка в руки эзотериков Водонаеву подняли на смех
17:45
"Бельмо на глазу?": что случилось с лицом Татьяны Овсиенко
17:23
Пожилая россиянка с подозрением на коронавирус покончила с собой
17:16
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
17:16
Сын ведущей Моргуновой шутил перед смертью
17:07
Адвокат Жорин высказался по поводу своей причастности к избиению бывшего мужа Лолиты
17:04
"Никуда не деться": беременная Саша Черно взвыла в "красивой клетке"
17:02
Симптомы коронавируса: как распознать первые признаки COVID-19
17:00
Безработный Шепелев нашел себе неожиданное занятие
16:59
Володин: Дума переходит на еженедельный график работы
16:44
Отправивший Гагарина в космос ученый празднует столетие
16:14
От Андрея Макаревича ушла молодая жена
16:10
Галкин рассказал о невозможности жизни с Пугачевой
16:09
"Ищем вот таких!": Сябитова об идеальных женихах
16:07
Дана Борисова пошла на риск ради прооперированной сестры
15:45
Шашлыки в московской квартире приняли за пожар и вызвали экстренные службы
15:33
"Это ужасно!" Лазарев впервые рассказал о своей тяжелой болезни
15:23
Оставшийся без работы принц Гарри распродает имущество
15:11
Сказочное состояние: расчетливая Пугачева выбрала внуку богатую крестную ради завещания
15:11
Скандальная Инстасамка вцепилась зубами в счастливую Бузову: Это недостойно выглядит
15:05
15-летний сын известной актрисы трагически погиб
15:03
"Самый добрый!": Мария Порошина показала возлюбленного с ребенком
14:55
Володин поручил депутатам взять на контроль оказание помощи гражданам и бизнесу
14:51
"Удивительно гены работают": сын Высоцкой растет копией Михалкова
14:38
Николь Кидман страдает из-за перелома ноги
14:36
"Общество не привыкло": звезда "Дома-2" о разводе с мужем ради пиара
14:34
Под Москвой школьник украл ключи от машины родителей и разбился в ДТП
14:20
Любительница домашней эротики Инстасамка обвинила Боню в распущенности
14:15
На Украине паника: американцы бросили Зеленского наедине с Путиным
14:03
Режиссер фильма "Лед" отреагировал на нападки Тарасовой
13:55
Маликов сообщил о возобновлении отношений с любовницей Ветлицкой
13:54
Перенесшая коронавирус Навка рассказала о состоянии Пескова
13:47
Наталия Орейро получила трогательный подарок от единственного сына
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Нарядившуюся в школьную форму Бузову сравнили с женщиной легкого поведения
"Хороша!": Галкин обомлел от соблазнительных движений 71-летней Пугачевой
Ветлицкая в ужасе бежала от грязных половых извращений Сафронова
"Это был фурор!": Пугачева изменилась благодаря мужчине
"Это ужасно!" Лазарев впервые рассказал о своей тяжелой болезни
От Андрея Макаревича ушла молодая жена
Политика
В ЛНА предоставили доказательства турецкой интервенции в Ливию

В ЛНА предоставили доказательства турецкой интервенции в Ливию

Фото: Cai Yang/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмад Мисмари продемонстрировал видеоматериалы, доказывающие военное вмешательство Турции во внутренние дела Ливии.
прочитано 52 раза

Видео были записаны камерами, установленными на турецком бронетранспортёре Kirpi. Бронемашина была захвачена силами армии Халифы Хафтара. На компрометирующей видеозаписи зафиксировано, как бронетранспортёр перевозят из турецкого порта "Измир" в порт "Триполи". Это прямое нарушение оружейного эмбарго ООН со стороны Анкары.

На еще одном видеоматериале запечатлена тренировка террористов так называемого Правительства национального согласия. Занятие проходили под надзором военнослужащих Турции. Кроме того, на многих кадрах можно заметить наемных боевиков из Сирии. Данная видеозапись доказывает, что Анкара игнорирует все достигнутые договоренности по мирному урегулированию ситуации в североафриканской республике.

Мисмари отметил, что в настоящее время на территории Ливии находятся по меньшей мере 1,5 тысячи турецких военнослужащих, в том числе и наёмники ЧВК SADAT. Еще 2,5 тысяч военнослужащих в настоящее время готовят к отправке в Триполи. Генерал-майор также обратил внимание на то, что на территории Ливии замечены уже более 17 тысяч сирийских наемников. В распоряжении ЛНА также оказалась видеозапись транспортировки боевиков турецкими военными.

По мнению спикера ЛНА, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган запугал власти европейских государств "неконтролируемым потоком мигрантов". Больше всего в Европе опасаются экстремистов, которые могут смешаться с потоками беженцев, и проникнуть в ЕС.

Парламентарии единственного законного органа власти в Ливии, Палаты представителей, напоминают – ПНС Файеза Сарраджа давно утратило свою легитимность. Тем не менее, Анкара продолжает заключать соглашения с триполитанской властью и игнорировать инициативы по мирному урегулированию ливийского кризиса.

"Мы надеемся, что ЕС, ООН, ЛАГ, АС посмотрят на доказательства, которые мы сегодня продемонстрировали, и отреагируют на них. Мы боремся ради стабильности, безопасности и против турецкого вторжения", – подытожил Мисмари.

В заключение спикер ЛНА рассказал, что 21 мая террористы ПНС устроили очередную вооружённую провокацию, обстреляв город Аль-Асабия из РЗСО.

Автор: 21 мая 2020, 20:54

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

На Украине паника: американцы бросили Зеленского наедине с Путиным
Обнародовано доказательство государственный измены Порошенко
В Москве заговорили о подготовке к свержению Лукашенко
Бывший ополченец назвал ответственного за катастрофу малайзийского Boeing

Шоу-бизнес

"Была дана команда идти до конца": покалеченный бывший муж Милявской заговорил
Тоскующий по дому принц Гарри нашел замену отцу
"Просто ужас": пожилую Клару Новикову попросили снять "парашюты"
Отдавшую судьбу ребенка в руки эзотериков Водонаеву подняли на смех

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

"Была дана команда идти до конца": покалеченный бывший муж Милявской заговорил

Мужчина оказался в больнице
Шоу-бизнес

Рудковская заставила Плющенко умолять о прощении

Супруги показали семейную сцену
Шоу-бизнес

Энистон вскипела из-за новой пассии Питта

Актрису раздражает неопределенность в отношениях с коллегой
Шоу-бизнес

"Просто ужас": пожилую Клару Новикову попросили снять "парашюты"

Певица возмутила нелепым видом

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 22 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 21 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 20 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Тупость": Тарасова взвыла из-за лжи с российских экранов
"К вяканью никто не прислушивается!": Тарасова встала на защиту заклеванной Тутберидзе
"Болезненно переживает": знаменитая фигуристка поведала о состоянии Тутберидзе после бегства Трусовой
Кто подарил? Загитова показала роскошное украшение в день рождения

Регионы

В России обнаружена гигантская пирамида
Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+