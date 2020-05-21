В ЛНА предоставили доказательства турецкой интервенции в Ливию

Видео были записаны камерами, установленными на турецком бронетранспортёре Kirpi. Бронемашина была захвачена силами армии Халифы Хафтара. На компрометирующей видеозаписи зафиксировано, как бронетранспортёр перевозят из турецкого порта "Измир" в порт "Триполи". Это прямое нарушение оружейного эмбарго ООН со стороны Анкары.

На еще одном видеоматериале запечатлена тренировка террористов так называемого Правительства национального согласия. Занятие проходили под надзором военнослужащих Турции. Кроме того, на многих кадрах можно заметить наемных боевиков из Сирии. Данная видеозапись доказывает, что Анкара игнорирует все достигнутые договоренности по мирному урегулированию ситуации в североафриканской республике.

Мисмари отметил, что в настоящее время на территории Ливии находятся по меньшей мере 1,5 тысячи турецких военнослужащих, в том числе и наёмники ЧВК SADAT. Еще 2,5 тысяч военнослужащих в настоящее время готовят к отправке в Триполи. Генерал-майор также обратил внимание на то, что на территории Ливии замечены уже более 17 тысяч сирийских наемников. В распоряжении ЛНА также оказалась видеозапись транспортировки боевиков турецкими военными.

По мнению спикера ЛНА, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган запугал власти европейских государств "неконтролируемым потоком мигрантов". Больше всего в Европе опасаются экстремистов, которые могут смешаться с потоками беженцев, и проникнуть в ЕС.

Парламентарии единственного законного органа власти в Ливии, Палаты представителей, напоминают – ПНС Файеза Сарраджа давно утратило свою легитимность. Тем не менее, Анкара продолжает заключать соглашения с триполитанской властью и игнорировать инициативы по мирному урегулированию ливийского кризиса.

"Мы надеемся, что ЕС, ООН, ЛАГ, АС посмотрят на доказательства, которые мы сегодня продемонстрировали, и отреагируют на них. Мы боремся ради стабильности, безопасности и против турецкого вторжения", – подытожил Мисмари.

В заключение спикер ЛНА рассказал, что 21 мая террористы ПНС устроили очередную вооружённую провокацию, обстреляв город Аль-Асабия из РЗСО.