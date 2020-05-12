Стало известно об аресте Януковича

Печерский суд Киева вынес решение о заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича. Политика обвиняют в организации массовых убийств на Майдане, передает агентство "Интерфакс".
Решение суда огласили во вторник, 12 мая. "Применить в отношении Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 10 июля 2020 года", – говорится в официальном сообщении.
Популярные темы форума
Худые или в форме?
Началась депрессия
без подарка на свадьбу
Нас хотят чипировать
Хамелиона
COVID-19
А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
хочу в Америку
Сестер Хачатурян могут отпустить? Убийство или самооборона?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?