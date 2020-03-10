Трамп отказался приезжать в Москву на День Победы

Дональд Трамп отказался от визита в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Тем не менее американская сторона направит в Россию делегацию высокопоставленных лиц. Сейчас решается, кто войдет в этот список, пишет FlashNord.
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