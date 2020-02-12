"Глубинный комплекс": перемены в России вскрыли страшную травму Украины

Все заголовки новостных сообщений украинских СМИ так или иначе рассказывают людям о том, что решение о внесении поправок в основной закон России серьезно отразится на Украине. А если присмотреться более внимательно, то становится ясно – вообще любые перемены в нашей стране украинцы примеряют к себе.
Объяснение этому феномену постарался отыскать Александр Коц. "Это, наверное, какой-то глубинный комплекс, подсознание подсказывает им, что никакие они не украинцы, а заблудившиеся русские", – цитирует "Царьград" журналиста. Причем украинцы тщательно скрывают, даже от самих себя, этот факт. Тогда как в России их воспринимают именно подобным образом, чем и объясняется наш интерес к происходящему к западу от российско-украинской границе.
Беда же украинского народа заключается в том, что честно признаться себе в желании вновь слиться в единую общность они не могут. Поэтому после осторожных попыток примерить на себя роль русского человека и подумать о влиянии на свою жизнь Конституции России, они немедленно начинают фантазировать о развале нашей страны.
Такому поведение, добавляет Александр Коц, также есть объяснение. Он сравнивает это с ситуацией, при которой тонущий в болоте человек мечтает ,чтобы рядом с ним кто-то также провалился в трясину. На его положении это не скажется никак, однако осознание того, что он гибнет не в одиночку, для кого-то важно.
Все это указывает на страшную родовую травму независимой Украины и украинцев. Изначально страна, по всем параметрам практически идентичная России, намеренно избрала для себя сознательный путь отрицания всего русского. Это позволило ей сохранить независимость, однако оставило людей ментальными калеками без какой-либо исторической, культурной и религиозной опоры.
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