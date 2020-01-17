Словами Геббельса: немецкий политик возмутила бесстыдным выпадом

Председатель партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель на своей странице в "Твиттер" призвала почтить память жертв бегства немецкого народа от наступающей Красной армии. Такая постановка вопроса возмутила многих.

"75 лет назад 2,5 миллиона немцев бежали от наступающей Красной армии на конных экипажах и телегах зимой в 20-градусные морозы. Сегодня мы чтим память жертв бегства", – написала Алис Вайдель.

Мало кто может выступить против скорби по погибшим людям. Однако людей возмутило то, каким образом было сформулировано послание немецкого политика. Она ни словом не обмолвилась о том, что вызвало наступление Красной армии, словно Советский союз напал на Германию, а не наоборот. Пользователей Сети такая попытка искажения исторической памяти о войне откровенно вывела из себя.

Vor 75 Jahren flohen 2,5 Millionen Deutsche vor der vorrückenden Roten Armee, völlig überhastet nur mit dem Notwendigsten auf Pferdewagen oder mit Schubkarren in den minus 20 Grad kalten Winter. Heute gedenken wir der Opfer von Flucht und Vertreibung. #AfD pic.twitter.com/ETUlxU9tTq — Alice Weidel (@Alice_Weidel) January 13, 2020

Политолог Армен Гаспарян в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" заметил, что Алис Вайдель ничего нового не придумала, а лишь повторила и ретранслировала в медиапространство тезис, сформулированный еще немецким военным историком Йоахимом Хоффманном. В годы Холодной войны он написал книгу "Сталинская война на уничтожение", где выставил эту историю именно под таким углом. Кроме того, добавил эксперт, родилась эта позиция еще раньше.

"То, что прозвучало – есть ни что иное как мысли рейхсминистра народного просвещения и пропаганды Йозефа Геббельса", – подчеркнул Армен Гаспарян.

"Он об этом писал в дневниковых записях в 1945 году. И эта мысль была чрезвычайно популярна", – добавил политолог. В частности, ее в той или иной степени придерживался и генерал-майор танковых войск вермахта Фридрих Вильгельм фон Меллентин. Наткнуться на нее можно и у других военных и чиновников Третьего рейха.

Армен Гаспарян подчеркнул, что на основании слов Алис Вайдель говорить о целенаправленной политике по переписыванию истории в Германии нельзя. "На основе одного невменяемого говорить о том, что в Германии складывается ситуация, хотя бы отдаленно похожая на Польшу, я бы не стал. В Германии иллюзий по поводу того, что из себя представлял Третий рейх, и что это были за 12 лет, нет ни у кого. Вообще, как в Германии изучена Вторая Мировая война и то, как там изучены преступления нацистов, извините, нам еще во многом расти", – заключил политолог.

