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Политика

Словами Геббельса: немецкий политик возмутила бесстыдным выпадом

Фото: imagebroker/Stefan Auth/www.globallookpress.com
Председатель партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель на своей странице в "Твиттер" призвала почтить память жертв бегства немецкого народа от наступающей Красной армии. Такая постановка вопроса возмутила многих.
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"75 лет назад 2,5 миллиона немцев бежали от наступающей Красной армии на конных экипажах и телегах зимой в 20-градусные морозы. Сегодня мы чтим память жертв бегства", – написала Алис Вайдель.

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Мало кто может выступить против скорби по погибшим людям. Однако людей возмутило то, каким образом было сформулировано послание немецкого политика. Она ни словом не обмолвилась о том, что вызвало наступление Красной армии, словно Советский союз напал на Германию, а не наоборот. Пользователей Сети такая попытка искажения исторической памяти о войне откровенно вывела из себя.

Политолог Армен Гаспарян в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" заметил, что Алис Вайдель ничего нового не придумала, а лишь повторила и ретранслировала в медиапространство тезис, сформулированный еще немецким военным историком Йоахимом Хоффманном. В годы Холодной войны он написал книгу "Сталинская война на уничтожение", где выставил эту историю именно под таким углом. Кроме того, добавил эксперт, родилась эта позиция еще раньше.

"То, что прозвучало – есть ни что иное как мысли рейхсминистра народного просвещения и пропаганды Йозефа Геббельса", – подчеркнул Армен Гаспарян.

"Он об этом писал в дневниковых записях в 1945 году. И эта мысль была чрезвычайно популярна", – добавил политолог. В частности, ее в той или иной степени придерживался и генерал-майор танковых войск вермахта Фридрих Вильгельм фон Меллентин. Наткнуться на нее можно и у других военных и чиновников Третьего рейха.

Армен Гаспарян подчеркнул, что на основании слов Алис Вайдель говорить о целенаправленной политике по переписыванию истории в Германии нельзя. "На основе одного невменяемого говорить о том, что в Германии складывается ситуация, хотя бы отдаленно похожая на Польшу, я бы не стал. В Германии иллюзий по поводу того, что из себя представлял Третий рейх, и что это были за 12 лет, нет ни у кого. Вообще, как в Германии изучена Вторая Мировая война и то, как там изучены преступления нацистов, извините, нам еще во многом расти", – заключил политолог.

Автор: 17 января 2020, 19:53

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ПилигримГость
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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА ГРЯДЕТ НА РУСИ СВЯТОЙ

МЫТАРСТВА АЛЕКСАНДРА!!! ЧИПИЗАЦИЯ! Лжепатриарх,еретики ВОЗЬМИ КРЕСТ СВОЙ!
Роман Малыш
v=8pc0rgXH0Uk

В РОССИИ СКОРО БУДЕТ ВОЙНА МЕЖДУ ЧИПИРОВАННЫМИ И НЕ ЧИПИРОВАННЫМИ ЛЮДЬМИ
Монах Александр
ПилигримГость
Ответить
Снять с учета, отзыв ИНН 666 Мишустина=Мишмана ?
Марина Лукичева - Воинственная Христианка = ГОРЛО ПЕРЕГРЫЗУ МИШМАНУ
v=k8GN7VxzB_o

Елена Коваль 6 месяцев назад
А что если написать маляву отказную и вложить туда Инн и снилс . Отправить заказным первым классом в Кремль?

П.С.
Скрутить в Трубочьку в <цензура> Путлеру и Мишману и поджечь!
ПОДРУГОМУ НИКАК!
Гость
Ответить
Нациков не выбили, а зря!
1

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