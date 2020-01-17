"Можно вытирать ноги": русофобским истерикам дали жесткий отпор

Политолог Армен Гаспарян в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" весьма убедительно показал, что на первый взгляд отвлеченный от повседневной жизни вопрос сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны напрямую касаются каждого человека. Попытки же исказить истину должны встречать жесточайший отпор.

"Надо просто понимать, что речь здесь идет о национальной и семейной памяти каждого. Если вам нравится, что об эту память можно вытирать ноги и в нее можно плевать с расстояния в 50 сантиметров, тогда можно ничего не делать", – объяснил Армен Гаспарян. "Если вам это не нравится, а мне представляется, что 99% процентам населения страны это не нравится, тогда надо принимать меры и надо говорить о той проблеме, которая существует", – добавил он.

Однако четко осознать проблемы в международных отношениях, а также тот факт, что возникли они уже очень давно, некоторым людям мешают ложные идеологические установки родом из прошлого. "Они до сих пор бредят про интернациональное братство, про совестное строительство коммунизма, про классовую борьбу и так далее, и так далее… Реальность-то была в другом, в абсолютно другом", – рассказал политолог.

"Поляки, пользуясь тем, что у нас значительная часть не имеет вообще представления о том, что происходило в 1930-х и 1940-х годах в реальности, чудеснейшим образом искажают эту картину и пользуются потом полученными результатами", – добавил эксперт. Однако долго такая ситуация продолжаться не могла.

Варшава не будет официально отмечать 75-летнюю годовщину освобождения от нацистов



Просто напомню, что в боях за освобождение поляков от участи стать сырьем мыловарни или отправиться в расстрельный ров погибло 600 тыс советских солдат и офицеров. Польская благодарность — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) January 13, 2020

И первым мощным ударом по иллюзорной картине мира, выстраиваемой польской стороной, стали слова президента России. "Владимир Путин обозначил только одну из драматических страниц, которые поляки пытаются скрыть. Я имею ввиду историю Холокоста. А есть точно такая же история, связанная с русскими, украинцами, белорусами… Она, видимо, еще впереди", – подчеркнул Армен Гаспарян.

Он добавил, что в России традиционно привыкли тактично молчать о некоторых неприглядных страницах Второй Мировой войны, которые могли бросить тень на другие страны. "А это неправильно. Надо говорить всегда правду. Какая бы она неприглядная и неприкрытая для кого-то ни была, все равно надо говорить правду на правах потомков победителей. Потому что тем самым вы защищаете память собственных дедов и прадедов", – заключил эксперт.

Польские упыри верны себе



Президент Польши Дуда отказался ехать на Всемирный форум памяти холокоста, который пройдет в Израиле 22-23 января, из-за того, что мероприятие также должен посетить Путин — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) January 3, 2020

Отметим, слова президента России Владимира Путина о событиях Второй Мировой войны вызвали бурную реакцию не только в Польше, но и на Украине. В частности, настоящую русофобскую истерику по этому поводу закатил журналист Дмитрий Гордон.

Он решил поразить слушателей радио "Эхо Москвы" невероятными откровениями о том, чего "на самом деле" стоила победа в Великой Отечественной войне. "Героизм достигался ценой заваливания трупами советских солдат несчастных немцев, которые совершенно ошалевали от того, что им приходится стрелять по людям, которые идут с деревянными винтовками, зачастую, по минным полям", – заявил Дмитрий Гордон.