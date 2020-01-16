Кадыров временно оставил пост из-за проблем со здоровьем

Пресс-секретарь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова сообщил, что тот временно оставил пост, чтобы пройти курс лечения. Так Альви Каримов прокомментировал информацию о нетрудоспособности политика, передает телеканал "360".
Он отметил, что Конституция республики позволяет ее главе передавать полномочия председателю регионального правительства в случае отпуска или нетрудоспособности, передает РИА Новости. Напомним, что и в этот раз Рамзана Кадырова будет замещать премьер-министр Чечни Муслим Хучиев.
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