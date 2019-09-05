Похищенный Украиной тайный свидетель дела MH17 освобожден

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Топ новостей

Волочкова разбилась по дороге из Греции
Зеленский получил неожиданный удар в спину
"Я так счастлива": Малышева высказалась об умершей от инфекции Вербер
"Зачем походить на перекроенную куклу?": Сафронов высказался о показавшей грудь Аллегровой
"Я потерял всю семью": Корчевников узнал о непростой жизни популярного артиста
партнеры
Четверг 5 сентября
Лента новостей
14:11
Porsche Cayenne Coupe начал жаркую войну за кошельки россиян
14:01
Газманов на всю страну показал свои красные яблочки
13:44
Кукарекать можно: суд "дал волю" французскому петуху (видео)
13:36
Итальянское оперное поп-трио IL VOLO в Москве: "Дни.ру" дарят билеты
13:24
Психанувшая Наташа Королева откровенно об измене спустя 16 лет брака
13:19
50-летняя Варум в костюме для секс-игр возбудила россиян
13:18
Россияне боятся тратить деньги на еду
13:16
Автор хитов Майкла Джексона и Уитни Хьюстон умер страшной смертью
13:09
Бывший министр Абызов стал фигурантом третьего дела
12:40
Тайну питерских "Белых ночей" разгадали в Москве
12:21
"Папа так и не признал мальчика": как живется сыну Барановской
12:14
Роскошная Лобода потрясла ягодицами перед продюсером (видео)
11:49
Жена датского миллионера жестоко избила украинца (видео)
11:42
"Не умереть бы!": звезда "Кадетства" рассказала о результатах проверки на рак
11:20
Названы опасные симптомы переутомления у школьников
11:05
Сраженного инсультом Валентина Гафта парализовало
10:45
"Рискует умереть от рака": увядающей Бледанс вынесли приговор
10:32
"Ущербное воровство": Медведеву с Загитовой столкнули лбами
10:31
После лечения в ростовской больнице мальчику отняли руку
10:06
"Я свое уже отголосил": Билан заявил о завершении работы
09:53
"Папа с дочкой": неожиданное фото Брежневой с мужем
09:42
Почему Пресняков расстался с женой
09:31
"Как школьница!": Нюшу раскритиковали за мини-шорты
08:50
"Психанула": сдавшая Королева сорвалась после поминок
08:44
"Это не твое!": дочь Алсу растоптали за ее творчество (видео)
08:40
Замаскированную Пугачеву сняли в аптеке возле "Виагры"
08:17
Старшеклассникам и студентам помогут выбрать профессию на Всероссийском форуме
07:43
"Бывший Бузеныш": похваставшемуся семейным счастьем Тарасову крепко вмазали
04:19
Отца Бритни Спирс обвинили в насилии над сыном
02:17
Холеную Асмус заподозрили в пластике из-за снимка с сестрой
00:14
"Бедный ребенок": вид дочери Началовой поставил на уши россиян
21:52
"Целые куски отваливаются": новости о проседании Крымского моста возмутили народ
21:48
Почему Волочкова прячет любовника от посторонних глаз
21:47
Только выспался: принц Гарри измучен заботами о первенце
21:44
В Кузбассе местное кладбище терроризируют расхитители
21:16
В Петербурге хулиганы избили мойщика дорог
21:06
Исаева раскрыла подробности состояния дочери Началовой
21:01
ГУУ и "Билайн" открыли Лабораторию цифрового маркетинга
20:54
Убитая горем мать облачилась в одежду умершего Децла
20:51
В Ижевске насмерть сбили пенсионерку
20:29
Муж Гагариной скомпрометировал себя ношеными трусами Бузовой
20:20
Обнародовано сенсационное заявление о второй беременности Собчак
20:20
Школьный автобус попал в серьезную аварию под Москвой
20:07
"Вы мне клип сорвали!": вооруженные люди в масках окружили Киркорова
19:52
Милонов заподозрил митинговавших на Первомае в употреблении запрещенных веществ
19:39
Голый неадекватный мужчина покусал собаку под Москвой
19:07
Мария Погребняк и ее муж сменили имидж
18:55
В Башкирии водитель иномарки вылетел в кювет
18:54
"Я невменяемый": Шепелев сделал откровенное признание
18:37
Есть погибшие: под Петербургом поезд протаранил автомобиль
18:30
"Что ты делаешь?": известная певица привела на шоу Шепелева мужа и любовника
18:00
В Москве женщину госпитализировали из-за храпа мужа
17:49
"Пена осядет": Виторган утешил оплеванную Собчак
17:23
Малахов в шоке: тесть и теща оправдывают расстрелявшего жену депутата
17:10
Раскрыты главные причины развития рака
17:02
Убожество: Мединский вынес вердикт взрослым любителям комиксов
16:47
Сексуальных моделей выгнали с главного подиума мира
16:34
Сын шокировал Лукашенко рассказом о покупке наркотиков (видео)
16:25
Над неудачником Порошенко жестко поиздевались
16:23
В Москве у молодого парня вырвали кроссовки за 300 тысяч
16:05
"Я тебя размозжу, растопчу": Шукшина и Алибасов сцепились прямо в эфире
15:54
Швырнули стулом: Михалков потерял дар речи из-за нападения мерзавцев в центре Москвы
15:49
Расследование вмешательства в дела России: посла США зовут в Госдуму
15:42
Зеленский настрого отказался от химической кастрации
15:33
Актриса Ирина Розанова вышла в свет и сразила всех наповал
15:25
Водянову и Шейк раздавило известие о смерти
15:21
Бузову жестоко затравили из-за отца-должника
15:16
Болгария плюнула в лицо россиянам ради Европы
15:10
В поведении страдающего недугом Зеленского заметили странность
15:08
Программу празднования Дня Города Москвы на Тверской улице посвятят юбилею ВДНХ
15:06
Жена пошла на жертвы ради Тодоровского
14:55
Представитель Лепса о третьей операции артиста
14:35
90-летняя бабушка грязно послала Ивана Урганта
14:35
"Придурки": Путин не сдержался после слов о Дальнем Востоке
14:27
Главная сваха страны вызвалась найти брошенному Григорьеву-Аполлонову жену
14:27
"Я потерял всю семью": Корчевников узнал о непростой жизни популярного артиста
14:22
Прямая агрессия и фальсификации: США предъявлены громкие обвинения
14:00
"Цветочный джем" на выходные: объявлена развлекательная программа
13:58
Только построили и уже разбирают: на Крымском мосту начался демонтаж
13:56
Серьезная опасность для детей: итоги многолетнего исследования
13:55
От Натальи Водяновой до Меган Маркл: лучшие фото Питера Линдберга
13:54
"Инопланетянин явился!": 55-летнюю Распутину оплевали с головы до ног
13:48
Не стало фотографа Питера Линдберга
13:29
На Украине признали превосходство Путина перед Зеленским
13:26
В Иркутской области взорвалась пятиэтажка
13:25
Заворотнюк вышла на связь после обнародованных данных о смертельной болезни
13:18
"Невыносимо!": Лазарев публично разрыдался
12:50
Моноспектакль Изабель Юппер в Москве: "Дни.ру" дарят билеты
12:44
Онлайн-платформа BookingBoard мигрирует в облако SberCloud
12:39
"Не позорь!": Крутой обратился к оголившейся 16-летней дочке
12:36
Помешанная на репутации Маркл готова на все ради спасения имиджа
12:11
Головная боль: как избавиться от нее и вернуться к жизни
12:05
Исцеление бюстом: Семенович предложила "приложиться к ее груди"
11:49
"Зачем походить на перекроенную куклу?": Сафронов высказался о показавшей грудь Аллегровой
11:45
Новый "майдан": известный политик объявил о свержении Зеленского
11:42
Как похудеть за две недели: Малышева раскрыла главный секрет
11:41
Разыскивается отец Ольги Бузовой
11:13
"Морда становится бульдожьей": что побудило известного артиста обратиться к пластическим хирургам
10:52
Прилизанная Пугачева ужаснула изменениями в лице
10:49
Проговорившийся о нездоровых фантазиях Лукашенко напугал белорусов
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Итальянское оперное поп-трио IL VOLO в Москве: "Дни.ру" дарят билеты
Жена пошла на жертвы ради Тодоровского
"Слишком личное": Медведева поделилась сокровенным
Поклонской вынесли неутешительный приговор
Lexus LC: продлевая лето
У мужа Поклонской нашли женщину на стороне
Политика

Похищенный Украиной тайный свидетель дела MH17 освобожден

прочитано 211 раз

Суд в Киеве отпустил на свободу под личное поручительство вывезенного с Донбасса украинскими военными экс-начальника противовоздушной обороны одной из бригад ДНР Владимира Цемаха, сообщает НСН.

Ранее Украина называла его одним из ключевых свидетелей в деле о крушении малайзийского Boeing на востоке страны. Но прокурор в ответ на вопрос судей сказал, что у следствия нет подозрений к Цемаху.

5 сентября 2019, 13:44

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Найду и прибью!": взбешенный Зеленский кричит от стыда
"Будет президентом": Лукашенко объявил о преемнике
Украинцы втянули Зеленского в грязную аферу
"Усы привстали": снятый с сексуальными девушками Лукашенко крупно опозорился

Шоу-бизнес

Психанувшая Наташа Королева откровенно об измене спустя 16 лет брака
50-летняя Варум в костюме для секс-игр возбудила россиян
Богомолов прикрыл лицом интимное место голой Собчак
"Папа так и не признал мальчика": как живется сыну Барановской

Проишествия

В Вологодской области упал вертолет (видео)
Зарубивший всю семью подросток "засветился" на Первом канале перед убийством
Более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Lifestyle

Тайну питерских "Белых ночей" разгадали в Москве
На пресс-конференцию фильма о Норд-Осте привели одного из заложников
Россияне массово отказываются смотреть эротические фильмы
В "Сокольниках" можно бесплатно подстричься и сделать тату
Шоу-бизнес

Хватил удар: Шаляпину вызвали скорую после известия о смерти Цымбалюк

Певцу стало плохо с сердцем
Шоу-бизнес

"Психанула": сдавшая Королева сорвалась после поминок

Надо сказать, что психовать певица умеет хорошо
Шоу-бизнес

Почему Пресняков расстался с женой

Женщина выступила с объяснениями
Шоу-бизнес

Замаскированную Пугачеву сняли в аптеке возле "Виагры"

Примадонна сфотографировалась с простыми людьми

Гороскоп

У мужа Поклонской нашли женщину на стороне
Гороскоп на неделю
Календарь красоты для женщин на сентябрь
К несчастью Заворотнюк оказался причастен бывший муж

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Российский танцор ударил партнершу кулаком в лицо во время ЧМ
Мария Шарапова скорбит из-за внезапной смерти
"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

Народ бежит в ужасе: опасное явление у Крымского моста сняли на видео
Крымский мост перекрыли после жуткой аварии
При посадке вертолета на Камчатке пострадали люди (видео)
На Приморье надвигается мощный тайфун (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru