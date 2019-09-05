Похищенный Украиной тайный свидетель дела MH17 освобожден

Суд в Киеве отпустил на свободу под личное поручительство вывезенного с Донбасса украинскими военными экс-начальника противовоздушной обороны одной из бригад ДНР Владимира Цемаха, сообщает НСН.
Ранее Украина называла его одним из ключевых свидетелей в деле о крушении малайзийского Boeing на востоке страны. Но прокурор в ответ на вопрос судей сказал, что у следствия нет подозрений к Цемаху.
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