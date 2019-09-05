"Он раб": трясущегося от страха Зеленского разоблачили

Зеленский боится столкнуться с суровой реальностью, отметил украинский политолог Андрей Ермолаев. Он полагает, что спустя три месяца после инаугурации глава государства продолжает отыгрывать сериальный образ президента Василия Голобородько.
Лидера Незалежной Ермолаев назвал "рабом лампы". "Он боится, он не знает, какой он другой. Он знает, как быть Голобородько, но не знает, как быть Зеленским", – сказал эксперт в эфире телеканала ZIK.
Первые сто дней Владимира Зеленского стали для многих разочарованием. Новый президент пока не сделал ничего из того, что обещал во время предвыборной кампании. Знакомые с украинской политикой считают главу государства человеком, который ждет, что проблемы за него решит кто-то другой.
#Зеленский выгнал #Порошенко из Верховой Рады pic.twitter.com/OEGq4Cw6O5— Кошурба Руслан (@mrkoshurba) August 31, 2019
Более того, в последнее время эксперты стали замечать странности в поведении Зеленского. Грамотный и находчивый человек, который свободно общается с аудиторией, внезапно начал выступать по бумажке, недоумевает главред немецкого журнала "World Economy" Александр Сосновский.
Эксперт полагает, что президенту пишут тексты выступлений, и он не может от них отклониться. В эфире телеканала "Россия 1" Сосновский высказал мнение, что Зеленский до сих пор не понимает, куда попал.
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