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Политика

На Украине рвут на себе волосы из-за потерь после блокады Крыма

Фото: www.globallookpress.com
На слова о том, что из-за блокады Крыма Украина ежегодно теряет порядка одного миллиарда долларов, обратили внимание как представители украинской общественности, так и жители России, в том числе – самого полуострова. Говорить о том, что политики начинают понимать ошибочность своих действий, констатируют эксперты, пока рано.
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О том, что энергетическая, водная и продовольственная блокада Крыма была ошибкой в эфире телеканала "112. Украина" заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. Обосновал он это не тем, что подобные действия граничат с нарушением международного права и по своей сути являются попыткой наказать два миллиона человек за их выбор и национальность, а тем, что из-за подобного шага страна теряет порядка миллиарда долларов в год.

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С тем, что украинская экономика недополучает средства, согласен и директор Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, профессор Борис Буркинский. "Логика в том, что он сказал, есть", – оценил он высказывание экс-министра.

Более того, по его словам, дыра в украинском бюджете из-за блокады Крыма даже больше, чем это видится Виктору Суслову. "Там же есть химические предприятия, которые работали, то же ведь потери. И курортный сезон это тоже потери. Поэтому просто говорить о том, что вода и электроэнергия – это мало. Теряем больше там", – цитирует НСН эксперта.

При этом эксперты отмечают, что мелькающие в СМИ заявления об ошибочности блокады Крыма вовсе не означают, что это политика будет прекращена. "Я бы не расценивал это заявление, как какой-то проблеск", – цитирует РИА ФАН крымского политолога Александра Форманчука.

Он отметил, что голос разума просто утонет в хоре совершенно других заявлений. Например, отметил эксперт, президент Украины Владимир Зеленский продолжает агрессивную риторику своего предшественника Петра Порошенко, подчеркивая необходимость ужесточения антироссийский санкций.

Впрочем, бывший шоумен, судя по всему, предпочитает не действовать напролом, поэтому ждать откровенных провокаций в отношении российского полуострова не стоит. "Прямых атак, как это было при Порошенко не присутствует. Просто Зеленский изменил риторику, тактику, но стратегические цели остаются прежними", – подчеркнул Александр Форманчук.

Напомним, ранее бывший министр экономики Украины Витор Суслов был вынужден признать, что введением многофакторной блокады в отношении Крыма украинские политики оказали неоценимую услугу России. Это позволило ей быстро и эффективно перестроить потребительский рынок и энергетическую систему региона.

"Мне кажется, и одна, и вторая блокады были не в интересах Украины. Украине они нанесли очень большой экономический ущерб, а той стороне они ущерба не нанесли, потому что они перераспределили рынки и дали возможность той же самой России дополнительно на этой территории зарабатывать", – пожаловался Суслов.

Он напомнил, что после подрыва опор ЛЭП, по которым электричество шло в Крым, немецкая компания Siemens помогла России построить на полуострове турбины, обеспечив энергетическую независимость региона. А запрет украинским производителям поставлять продукты в крымские магазины расчистил дорогу российским и иностранным бизнесменам.

Автор: 3 сентября 2019, 13:23
ФОТОРЕПОРТАЖ

Cемь природных чудес Крыма

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