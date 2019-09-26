Экс-президент Франции Жак Ширак скончался на 87-м году жизни

Бывший президент Франции Жак Ширак умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ. Причина смерти политического деятеля не раскрывается.
Напомним, Жак Ширак руководил Францией с 1995 по 2007 год. В 2005 году политик перенес инсульт. С тех пор он несколько раз попадал в больницу, передает "Москва 24".
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