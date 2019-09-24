Украина замахнулась на Крым

Владимира Зеленского, похоже, подбивают на морские "разборки" с Кремлем. Украинское государственное учреждение "Госгидрография" выступило с инициативой провести переговоры с Москвой. Темой должно стать установление новой морской границы между Украиной и Россией, передает "Царьград".
Юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин считает, что Киев может снова поставить на повестку дня вопрос принадлежности Крыма. По мнению эксперта, такие попытки обречены на провал.
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