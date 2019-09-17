Украину подняли на смех после истерики из-за Крыма

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Топ новостей

Хватил удар: Шаляпину вызвали скорую после известия о смерти Цымбалюк
Народ рвет и мечет из-за обрушения на Крымском мосту
Кончаловского отправили под капельницу после унизительной истории с Высоцкой
Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
"Это не слух": Заворотнюк решилась раскрыть правду о раке
партнеры
Вторник 17 сентября
Лента новостей
21:35
Сколько Собчак заработала на свадьбе с Богомоловым
21:17
Молния ударила в футболистов во время матча
21:08
"Плакать хочется": Тарзан выставил голое тело напоказ
20:51
"Думаешь, он больше изменять не будет?": жене дали под дых после освобождения Мамаева
20:45
"Что-то нехорошее случилось": Корчевников заставил понервничать
20:42
В саратовском аэропорту показывали фильмы для взрослых
20:08
В Киселевске легковушка протаранила остановку
20:05
Уставшая от одиночества Бузова рассказала о мужчине мечты
19:52
Супруг срочно приехал к тяжелобольной Заворотнюк
19:48
Знаменитая журналистка скончалась после тяжелой болезни
19:26
Российскую биатлонистку дисквалифицировали из-за допинга
19:21
Кэмпбелл засветила прелести перед народом
19:08
"Полный игнор": муж Бородиной взвыл от несправедливости
19:05
Свадьбу Бондарчука и Андреевой перенесли
18:38
В Таганроге на школьников рухнул потолок
18:27
"Специально пошел проверил": муж Гагариной отреагировал на слухи о разводе
18:10
Увиденное на свадьбе Бондарчука и Андреевой вызвало шок
18:08
В Удмуртии пенсионерку обокрали почти на 200 тысяч рублей
17:39
Архивные фото умирающей Заворотнюк взбудоражили народ
17:20
В Кировской области девушка погибла из-за упавшего в ванну телефона
16:54
Законопроект о "наливайках" доработают вместе с регионами
16:47
Жестокий насильник? Оплеванный миллионер пришел к Шепелеву
16:43
Скорбящая Чехова проводила в последний путь близкого человека
16:43
В Петербурге мужчина зверски избил своего соседа
16:32
Как у Заворотнюк: Дане Борисовой грозит опасность
15:49
В Москве пройдет VI международный турнир по бальным танцам
15:46
Как правильно просить мужчину
15:46
Народный артист России умер в возрасте 80 лет
15:32
Трое пострадавших: в Японском море напали на российских пограничников
15:31
Москвичам предложат оценить городские скамейки и фонари
15:28
Трудовые книжки в России могут стать электронными
15:15
"Не описать то горе и ту тоску!": в семье звезды "Дома-2" случилась страшная трагедия
15:14
Переделанную Рудковскую перестали узнавать
14:48
"Стоило ей очень серьезной крови": Меньшов высказался о внезапной популярности дочери
14:48
Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" бросила вызов коллегам
14:47
В Смоленской области солдат погиб под БТР
14:47
Концерт Андрея Державина и группы "Сталкер" в Москве: "Дни.ру" дарят билеты
14:46
Взбалмошная Маркл сломалась под натиском Миддлтон
14:27
В Красноярском крае ребенок кидал камешки в реку и погиб
14:26
"Росатом" создаст лазер для дробления камней в почках
14:17
Стало известно о кардинальных переменах у сына Киркорова
14:06
Молодой муж оставляет неизлечимо больную Заворотнюк
13:54
В Башкирии ребенок провел несколько дней с трупом матери
13:44
Не генетика: отчего на самом деле развивается диабет
13:43
Рецепт салата с лисичками и сыром
13:40
"До сих пор не верится!": Харламов взвыл из-за тяжелой утраты
13:34
Толпа освистала опозоренного Бориса Джонсона (видео)
13:27
"Шубу пора доставать": под Москвой выпал первый снег
13:20
Порошенко предъявлено страшное обвинение
13:09
Ивлеева уморила россиян танцем под блатную песню
12:47
Свадьба Бондарчука и Андреевой: новые подробности
12:43
Бандиты в масках и с ножами ограбили продуктовый магазин под Москвой
12:22
Уснувшего на заседании Рады Порошенко сняли на видео
12:18
Тимати умрет от зависти: татуированная Легкоступова шокировала народ
12:15
Бизнес-спикеры поделились опытом на Всероссийском форуме профессий
12:11
Ловко воруют: Донцова похвасталась талантом своих малышей (видео)
12:10
Беременная невеста Тимати не хочет рожать
12:09
В Архангельске загорелся большой корабль
12:00
Зеленский признал Крым российским
11:59
В Москве пройдет XV Всероссийский Форум ГТО
11:53
"Мерзкая баба": Борисова плюнула в рыдающую на могиле Началовой Кравец
11:44
Дочь засняли во время визита к смертельно больной Заворотнюк
11:44
Женщина вывихнула челюсть из-за хохота
11:13
Названы самые высокооплачиваемые в России профессии
11:04
Соловьев облил помоями молодоженов Собчак и Богомолова
11:01
Переполох в Минске: вконец ослабшему Лукашенко не оставили шансов
10:54
В Москве женщина сбросила с моста 4-летнего ребенка
10:36
Кокорин устроился на работу сразу после освобождения из тюрьмы
10:29
Россиян научили определять рак мозга
10:08
Втянутый в перепалку Бузовой и Собчак дизайнер объявил об уходе
09:59
Что стоит за сенсационным воссоединением Джигарханяна с женой
09:44
Возле колонии Кокорина и Мамаева машина отдавила пешеходу ногу
09:28
В России хотят ужесточить правила продажи алкоголя
09:12
Брак Ксении Собчак расторгнут судом
08:49
"Стильная старушенция": Меньшова откровенно о секрете молодости
08:33
Полголовы вскрыто: медики сделали сложную операцию Заворотнюк
08:15
Наплевавший на запрет врачей Алибасов налегает на шашлык и алкоголь после истории с отравлением
08:12
Первому каналу грозят серьезные последствия из-за перемывания костей Заворотнюк
08:01
Корнелюк об алчном сыне: Его любимое занятие – брать у папы деньги
07:41
"Я бы не пошел даже бесплатно": получившему на орехи Шнурову дали очередного тумака
06:35
Заговоривший Порошенко сознался в совершении преступления
04:21
"Не тянете вы на мать!": дочери Машкова вынесли приговор
02:07
Русской Кардашьян сделали непристойное предложение
00:23
"Давай рожай уже!": Каменских приперли к стенке
21:57
В Москве автомобиль наехал на пешехода
21:50
"Девочка-мечта!": народ в экстазе от 20-летней внучки Боярского
21:44
Экс-жена рыжего из "Иванушек" перестала скрывать нового избранника
21:27
"Будет Белорусская область": скандалиста Лукашенко обвинили в сдаче страны
21:13
Легендарный музыкант скончался в возрасте 75 лет
21:06
"Я видел каждый день карету скорой помощи": Ягудин о болезни Заворотнюк
20:55
Вышедшую замуж Собчак готовят к родам
20:33
"Сложные чувства": Путин обратился к Эрдогану
20:23
"Я тебя убью!": Самбурская завопила из-за страха за свою жизнь
20:21
В Москве неизвестные подожгли бездомного
20:10
Диета при болезнях глаз
20:06
Провокационный образ Иисуса сразил россиян
19:58
Путин помиловал трех осужденных
19:28
Подарит сестренку: дочь с потрохами сдала Кейт Миддлтон
19:28
В Подмосковье перевернулся катамаран с мужчиной
19:10
Тянущий деньги из бюджета Зеленский возмутил народ
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Гороскоп на октябрь
Провокационный образ Иисуса сразил россиян
Барабаны, деньги и социальная зависимость
Вернувшаяся в Россию внучка впервые поведала о "штучках-дрючках" Кобзона
Миддлтон осталась равнодушна ко дню рождения принца Гарри
56-летняя Деми Мур грозится рассказать о грязных изменах звезды Голливуда
Политика

Украину подняли на смех после истерики из-за Крыма

Фото: www.globallookpress.com
С завидной регулярностью украинские политики, дипломаты и эксперты демонстрирует абсолютное нежелание слушать противоположную сторону. В особенности это заметно в те моменты, когда дело касается Крыма. В частности, из-за него украинская делегация закатила настоящую истерику на совещании ОБСЕ.
прочитано 171 раз

Делегация Украины попыталась сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской во время ежегодного совещания ОБСЕ по выполнению обязательств государств-участников в сфере соблюдения прав и свобод человека. Сперва украинские участники попытались сделать так, чтобы журналистка не смогла выступить, а когда у них этого не получилось – устроили бойкот.

ПО ТЕМЕ

Зеленский признал Крым российским

 Новости Крыма

Сюжеты Новости Крыма

Сама Мария Волконская расценила эту выходку как "нежелание слышать неудобную правду о жизни российского Крыма", передает RT. С ней согласились многочисленные эксперты. "Украинская сторона вновь продемонстрировала нежелание вести диалог и абсолютное пренебрежение мнением коллег", – цитирует ТАСС председателя Союза журналистов Крыма Андрея Трофимова.

"Несмотря на протесты со стороны представителей Украины, несмотря ни на что, крымским журналистам удалось рассказать о том, что в Крыму все мирно, тихо и спокойно, соблюдается свобода слова", – добавил он. Тем же, кто предпочитает больше верить в пугающие байки о якобы проблемах на полуострове, он предложил лично приехать и убедиться в иллюзорности подобного рода заявлений.

Юмористическую составляющую в истерике, которую закатила украинская делегация, нашел представитель министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, член российской правительственной делегации на совещании ОБСЕ Кирилл Игнатов. "Это в принципе смешно, когда при обсуждении свободы слова Украина лишает слова ту или иную сторону только потому, что это не нравится властям ряда государств", – цитирует его РИА ФАН.

Он отметил, что делегации Украины, возможно, нужно время для того, чтобы проконсультироваться со своим начальством и зарубежными покровителями для того, чтобы определить, как им поступать дальше. Практика показала, что все их попытки закрыть рот российским СМИ успехом не увенчались.

Автор: 17 сентября 2019, 21:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Cемь природных чудес Крыма

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Украину подняли на смех после истерики из-за Крыма
Лукашенко сделал странное заявление о США и Донбассе
Путин жестко раскритиковал чиновников (видео)
Арестован: Порошенко нанесли сокрушительный удар

Шоу-бизнес

"Исход будет один": близкие Заворотнюк отказываются от помощи
Подвенечное платье невесты Бондарчука сравнили с нарядом принцессы
Зачем родственники истязают Лидию Федосееву-Шукшину
"Что-то нехорошее случилось": Корчевников заставил понервничать

Проишествия

В столичной школе вспыхнул пожар (видео)
Звезда фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель

Lifestyle

Провокационный образ Иисуса сразил россиян
Барабаны, деньги и социальная зависимость
"Откровенные гей-ласки и отборная матерщина": возмущенные зрители покинули спектакль
Горбачев лично благословил Миронова и Хаматову
Шоу-бизнес

Полголовы вскрыто: медики сделали сложную операцию Заворотнюк

Врачи попытались добраться до опухоли
Шоу-бизнес

Переделанную Рудковскую перестали узнавать

Знаменитость стала злоупотреблять фоторедакторами
Шоу-бизнес

Как у Заворотнюк: Дане Борисовой грозит опасность

Телеведущая открыла свой секрет
Шоу-бизнес

"Что-то нехорошее случилось": Корчевников заставил понервничать

Зрительницы переживают за шоумена

Гороскоп

Гороскоп на октябрь
Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Думаешь, он больше изменять не будет?": жене дали под дых после освобождения Мамаева
Загитову сняли в отделении полиции
"Без разницы, за что тебя берут": Роднина откровенно о большом спорте
Сидящая на стероидах бодибилдер покорила телом

Регионы

"Будет взорван": страшный прогноз о судьбе Крымского моста
Умер Михаил Горбачев
Дикие звери помогли обнаружить трюфели под Москвой
Превышена критическая отметка: на Дальнем Востоке угроза жуткой эпидемии

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru