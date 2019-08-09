На Украине готовятся к уничтожению России

Острую реакцию украинской общественности вызвали слова российского сенатора Владимира Джабарова о невозможности вхождения Крыма в состав Украины. Он подчеркнул, что подобная ситуация может произойти только в том случае, если Россия прекратит свое существование.
В ответ на это украинское издание "Корреспондент" опубликовало статью, в которой признало правоту данного заявления. Однако для местных журналистов это стало поводом для очередных домыслов о проблемах России. Дескать, раньше украинцы просто ждали, что страна перестанет существовать "сама собой", однако теперь им пора придумать как "ускорить" этот процесс. О том, что восточный сосед в несколько раз стабильнее, богаче и быстрее в развитии, чем Украина, в СМИ предпочли не вспоминать.
"Нам всем остро необходим проект по расчленению России", – заявил журналист.
"Не нужно ждать, пока взорвутся все склады с боеприпасами, потонут все подводные лодки, рухнут все бомбардировщики, сгорят все леса и будут затоплены все деревни. Процесс должен быть ускорен", – цитирует газета "Известия" автора материала.
Украинские журналисты регулярно рассказывают своим читателям о проблемах России, подчас значительно их преувеличивая. Сложности, которые возникают в любой стране, они подают как что-то катастрофическое. О серьезных структурных проблемах самой Украины местные СМИ предпочитают не распространяться.
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