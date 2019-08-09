На Украине готовятся к уничтожению России

Украинские журналисты продолжают делиться со своими читателями мечтами о том, что когда-нибудь у соседей дела будут обстоять хуже, чем у них в стране. О необходимости разработки четкого плана по расчленению России заявили в издании "Корреспондент".

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