Эрдоган начал переговоры с Россией по Су-57

Президент Турции Рейджеп Тайп Эрдоган заявил о переговорах по покупке российских истребителей Су-57. Об этом сообщает ряд СМИ.
Несколькими днями ранее на авиасалоне МАКС-2019 турецкий лидер осмотрел образец этого самолета и поинтересовался у президента России Владимира Путина, можно ли купить такие. Подробности переговоров не сообщаются. Напомним, что ранее Эрдоган заявил США, которые пригрозили заморозить поставку F-35, что "купит у других".
Популярные темы форума
Задолбвла эта гребанная Украина Кураина.
Кто-нибудь может мне объяснить разницу между москвичами и питерцами?
СКОРО В ШКОЛУ,ОПЯТЬ НАЧНЁТСЯ ТРАВЛЯ
Стоит ли переезжать в Москву?
Русские девки и бабы кидаются на кавказцев и азиатов как голодные.
Наши питомцы.
Надоело одиночество!...
А я рада, что в центра Санкт-Петербурга стало много таджиков.
Кормить грудью на людях
Сколько у вас любовников?