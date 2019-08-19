Путин дал оценку Зеленскому

Российский лидер Владимир Путин на совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном прокомментировал отношения Киева и Москвы, отметив, что обязательно обсудит эту тему на предстоящей встрече с главой Франции.
По словам Путина, контакты с Зеленским "внушают осторожный оптимизм". Российский лидер во время беседы подчеркнул, что для деэскалации конфликта в Донбассе надо исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населённых пунктов региона, что в итоге приводит к гибели мирного населения.
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