Появление Билла Клинтона в роскошном синем платье вызвало шок

В особняке Джеффри Эпштейна, который несколько дней назад покончил с собой в тюремной камере, был найден портрет бывшего президента США. Картина повергла в шок собеседницу западного издания: политик сидит, раскинувшись в кресле, на нем – роскошное синее платье, приспущенное на плече, и красные туфли.
Предположительно, лицо Билла Клинтона пририсовано к женской фигуре. Художнику позировала Моника Левински, с которой у бывшего президента была интимная связь, передает телеканал "360". Известно и имя создательницы полотна – Петрина Райан-Клейд. Однако неясно, является ли портрет настоящим, или же это его копия.
Девушка, которая побывала в доме американского бизнесмена Джеффри Эпштейна, призналась, что была потрясена увиденным. "Это был абсолютно Билл Клинтон. Это зрелище шокировало – это точно было его изображение. Это была очень провокационная, сексуальная картина. На нем были каблуки, синее платье, а его руки были в странной позе", – рассказала собеседница западного издания.
Джеффри Эпштейн был взят под стражу из-за обвинений в педофилии и торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. Мужчина находился в тюрьме в Нижнем Манхэттене и за время пребывания там дважды пытался свести счеты с жизнью. Второй раз стал для него роковым – 10 августа Эпштейна нашли мертвым в камере.
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