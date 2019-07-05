Украина дерзко похитила у ДНР "ценного свидетеля" по MH17

Украинский спецназ дерзко похитил офицера ДНР Владимира Цемаха, которого называют ценным свидетелем по делу о сбитом малайзийском Boeing над Донбассом. Мужчину оглушили возле его дома, накачали таблетками и вывезли в Киев по подложным документам, пишет "Царьград".
По информации издания, в 2014 году Цемах мстил Киеву за жертв "кровавого удара" ВВС Украины. Сейчас ему грозит до 15 лет тюрьмы за террористическую деятельность. Также предполагается, что на него "повесят" Boeing – мужчина командовал ПВО ДНР первой Славянской бригады в октябре 2014-го, до этого был в бригаде обычным военнослужащим. Часть располагалась недалеко от того места, где упал самолет.
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