Путин высказался о планах после президентского срока
Владимир Путин убежден: применение силы и вмешательство во внутренние дела других государств недопустимо. Президент России подчеркнул, что США планомерно разрушают существующую концепцию безопасности в мире – в частности, этому способствует односторонний выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Российской стороне приходится отвечать на действия американцев. Москва в итоге вынуждена разрабатывать новейшую военную технику. Однако все это делается только в оборонных целях – ни о какой гонке вооружений не может быть и речи, подчеркнул Владимир Путин. Российский лидер дал интервью изданию Corriere della Sera в преддверии официального визита в Италию.
Что касается Европы, то она должна руководствоваться собственными интересами, а не подсказками США, отметил президент. Владимир Путин уверен, что только в таком случае Москва и Брюссель смогут успешно развивать сотрудничество, в котором заинтересованы все европейские страны и Россия. Глава государства напомнил, что Рим – один из ключевых партнеров Москвы, экономические отношения развиваются успешно. Говоря о санкциях, президент подчеркнул: шаги для их отмены должны предпринять те, кто их инициировал.
Ответил президент России и на вопрос, чем намерен заняться после того, как завершатся его полномочия на посту главы государства. Владимир Путин считает, что говорить об этом пока рано – впереди еще пять лет напряженной работы. К тому же следует учесть стремительную динамику в современном мире, приводит слова российского лидера "ТВ Центр".
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