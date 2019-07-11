Депутат Белик возглавил экспертный совет по законотворчеству Крыма и Севастополя
Экспертный совет должен стать площадкой для диалога с
участием власти, общества и экспертов, причем как федерального, так и
регионального уровня. Дискуссии будут посвящены проблемам крымчан и
севастопольцев в связи с различиями в законодательстве России и Украины.
"С годами проблем не становится меньше. Необходимо вести систематическую работу по донастройке законодательства", – отметил парламентарий.
Одна из таких проблем – подтверждение пенсионного стажа жителям полуострова. Белик напомнил, что недавно Госдума в первом чтении приняла законопроект, обязывающий юрлица, перешедшие в российское правовое поле, передавать в Пенсионный фонд информацию о стаже своих сотрудников с 2014 года.
Депутат отметил, что есть компании, которые прекратили работу, в связи с чем стоит проблема подтверждения стажа бывших работников таких организаций. "На эти вопросы необходимо будет искать ответы созданному сегодня экспертному совету", – сказал законодатель.
Одним из первых вопросов на повестке совета станет настройка пенсионной системы полуострова, а также создание сельской территории в границах Севастополя. "Основными задачами, которые будут поставлены перед экспертным советом, являются экспертная оценка нормативного правового регулирования и анализ правоприменения в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе", – отметила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.
За прошедшее пятилетие нижняя палата парламента многое сделала для интеграции полуострова в правовую систему страны, отметила парламентарий. Но вопросов, требующих законодательных решений, все еще много, подчеркнула Савастьянова.
"Дни.ру" писали, что единороссы предложили правительству Севастополя продлить до 20 августа срок принятия предложений в Концепцию национальной программы развития города. Это позволит в полной мере отразить в документе мнения и проблемы людей, уверены в партии.
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