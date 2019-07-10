"Послал всех": неожиданное заявление Путина переполошило народ
Многие граждане Грузии поддержали российского лидера. Они признали, что решение Путина является наиболее разумным после скандала с оскорблениями и матерщиной со стороны журналиста Георгия Габунии.
"Видите, народ, Путин не собирается начинать войну, успокойтесь. Не будем наезжать друг на друга из-за некоторых безответственных журналистов, будем любить друг друга. Хочу жить в мирной и спокойной Грузии", — написала в Facebook одна из пользователей. "Не ожидал! Лихо! Послал всех в нокаут – и своих, и чужих!", – эмоционально высказался другой юзер.
По мнению некоторых грузинских комментаторов, Владимир Путин прекрасно понимает, что Габуния – не Грузия. Весомая часть интернет-завсегдатаев убеждена, что мир принесет больше добра, если граждане разных стран будут благосклонны друг к другу, пишет телеканал "360".
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